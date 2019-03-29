QR-КОД – гид по поступлению на государственную службу.

Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Шымкент расширяет масштаб информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам поступления на государственную службы посредством qr-кода.

Получивший широкое распространение не только в Азии, но и в Европе и Северной Америке qr-код – представляет собой двумерный штрих-код, с помощью которого одним кликом можно получить зашифрованную в ней информацию. Инструментом для считывания qr-кода может служить любой смартфон (iOS, Android) с установленной программой-сканером.

В персональном qr-коде Департамента Агентства собрана вся необходимая информация по поступлению на государственную службу: этапы отбора, правила и программы тестирования, способы регистрации и многое другое.

«Основная цель Департамента – посредством использования данного сервиса создать максимально доступный и мобильный инструмент для граждан, желающих устроиться на государственную службу. Баннеры с qr-кодом будут размещены в местах большого скопления людей, во всех ВУЗах и в общественных транспортных средствах города», — отметила главный специалист Департамента Агентства А.Раева.

В ближайшем будущем планируется увеличить как масштаб распространения данного сервиса, так и количество зашифрованной в нем полезной информации.