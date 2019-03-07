Работники ТК "Отырар" выиграли турнир по боулингу среди женщин

К Международному женскому дню в Шымкенте прошел турнир по боулингу среди женщин, работающих в СМИ.

В начале было заявлено, что участвовать будут команды. Однако, как решили организаторы, участие будет индивидуальным. Каждый в своей группы катал шары.

После первого тура в своей группе в финал вышла корреспондент ТК «Отырар» с набранными 95 очками. В финале уже состязались самые сильнейшие. После десяти бросков с 140 очками первое место выиграла работник телекомпании «Отырар» Шынар Оразова. Второе место присудили работнику ТК «Онтустик» Перизат Биназаровой, третье место заняла журналист «Тенгриньюс» Марина Низовкина.

Победителям были вручены Кубки, дипломы, а также подарки от генерального спонсора турнира кондитерской сети «Мадлен», департамента спорта и Союза афганцев и депутатов городского маслихата.

Представители СМИ были благодарны организаторам ТК «Онтустик» за предоставленную возможность пообщаться и почувствовать праздник. Ведь порой журналисты, присутствуя на различных мероприятиях, сами остаются без внимания. Пользуясь случаем, участники турнира от всей души поздравляют милых женщин с этим замечательным весенним праздником и желают всем семейного благополучия, счастья и мирного неба.