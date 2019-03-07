К  Международному женскому дню в Шымкенте прошел турнир по боулингу среди женщин, работающих в СМИ.

В начале было заявлено, что участвовать будут команды. Однако, как решили организаторы, участие будет индивидуальным. Каждый в своей группы катал шары.

После первого тура в своей группе в финал вышла корреспондент ТК «Отырар»  с набранными 95 очками. В финале уже состязались самые сильнейшие. После десяти    бросков с 140 очками первое место выиграла  работник телекомпании «Отырар» Шынар Оразова. Второе место присудили работнику ТК «Онтустик» Перизат Биназаровой,   третье место заняла журналист «Тенгриньюс» Марина Низовкина.

Работники ТК "Отырар" выиграли турнир по боулингу среди женщин

Победителям были вручены Кубки, дипломы, а также подарки от генерального спонсора турнира  кондитерской сети «Мадлен», департамента спорта и Союза афганцев и депутатов городского маслихата.

Работники ТК "Отырар" выиграли турнир по боулингу среди женщин

Представители СМИ были благодарны организаторам ТК «Онтустик» за предоставленную возможность пообщаться и почувствовать праздник. Ведь порой журналисты, присутствуя на различных мероприятиях, сами остаются без внимания. Пользуясь случаем, участники турнира  от всей души поздравляют милых женщин с этим замечательным  весенним праздником и желают всем семейного благополучия, счастья и мирного неба.

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