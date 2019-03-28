77-летняя жительница Челябинской области Антонина Чепухина вышла на пробежку и случайно оказалась на территории Казахстана, пишет портал «Наш Костанай».

Женщина не заметила пройденного расстояния и незаконно пересекла государственную границу. Заблудившуюся пожилую россиянку спас участковый инспектор полиции Денисовского района Сабит Байтышев.

Утром 24 марта жительница посёлка Гогино Брединского района Челябинской области Антонина Чепухина вышла на утреннюю пробежку и пропала. Спустя несколько часов её родственники забили тревогу, обратившись в местные органы полиции и пограничные подразделения РФ и РК.

Совместно с волонтёрами из посёлка Гогино полиция выяснила, что пропавшая женщина по неосторожности пересекла границу Республики Казахстан и её следы теряются на территории Комаровского сельского округа Денисовского района Костанайской области. Тогда к поискам подключили Денисовский районный отдел полиции.

Поисковую группу возглавил участковый инспектор Сабит Байтышев, так как этот район был ему хорошо знаком. Он привлёк к поиску местное население. Заблудившуюся россиянку искали больше суток. 25 марта около 20.00 Байтышев обнаружил Антонину Чепухину в 10 километрах от села Комаровка, около озера Устрашимое.

Пожилая женщина была обессилена и дрожала от холода. От дома до озера она прошла 35 километров. Участковый доставил пенсионерку в населённый пункт, где ей оказали медицинскую помощь.