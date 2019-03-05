Сенаторы Парламента: работникам соцсферы нужно повышать зарплаты

Работникам социальной сферы, работающим на государственных предприятиях, необходимо поднимать зарплаты.

К такому выводу пришли сенаторы Парламента республики Дархан Сатыбалды и Нурлан Бекназаров, посетив несколько социальных объектов в Шымкенте.

Согласно регламенту Сената каждые три месяца депутаты должны посещать те регионы, откуда они избирались, чтобы знать состояние текущих дел. Сегодня сенаторы ознакомились с ходом строительства моста через реку Бадам, а так же побывали в реабилитационном центре для детей инвалидов и в школе №129, расположенной в микрорайоне Сауле.

В русле реки Бадам, в сотне метров от моста по проспекту Республики, полным ходом идут строительные работы. Задача перед дорожниками стоит сложная — до конца года проложить новый многополосный мост через главную водную артерию Шымкента. Это первый из семи этапов строительства, конечная цель которого, соединить проспект Кунаева с трассой Шымкент-Ташкент в районе села Актас.

Абай Турханов, заместитель руководителя городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента: «Общая протяжённость проспекта Кунаева, начиная с автотрассы А-2, 21 километр. С улицы Туркестанской мы планируем довести её до Актаса. Закончить строительство планируем в 2024 году.

Сейчас работы ведутся сразу по трём этапам. Это строительство дороги от улицы Туркестанской через Старый город до магазина «Магнолия». Второй этап мост через Бадам и дорога через микрорайон Сауле до воинской части. Её протяжённость 4 километра 700 метров. На пять лет строительства нам потребуется 23 миллиарда тенге. Поле окончания работ будут разгружены проспекты Тауке-Хана и Республики. И по короткой траектории соединены южная и северная части города.

В ходе реализации этого проекта под снос пойдут около 450-ти частных домов и коммерческих объектов. Но по словам сенаторов, материально никто не пострадает. Контроль за соблюдением конституционных прав горожан — так же одна из задач депутатов.

Нурлан Бекназаров, депутат Сената Парламента РК:»Здесь, действительно, на пути строительства дороги есть много домов и других объектов. Эти участки будут изыматься согласно нормам закона, здесь всё предусмотрено. Всем владельцам будет выплачена компенсация после оценки недвижимости. Всё будет изыматься по соглашению между владельцами и городскими властями. Но необходимо проводить разъяснительную работу с жителями Шымкента, чтобы они поняли это нужно для нашего города».

Позже сенаторы посетили городской территориальный центр социального обслуживания. Здесь сегодня проходят реабилитацию 58 детей с психоневрологическими заболеваниями. Работает реабилитационный центр по принципу детского сада. Родители имеют возможность утром оставлять здесь детей, а вечером забирать домой. По словам руководителей заведения, центр может принять ещё больше детей, но из-за слабой осведомлённости родители «особенных» детей сюда не спешат.

Кенес Букеев, директор КГУ «Городской центр социального обслуживания населения» г. Шымкента»: «Сейчас у нас на очереди стоит 40 детей — инвалидов. И в этом году мы полностью заполним вакансии. Но сейчас многие горожане не знают, что в городе есть такие реабилитационные центры для детей. Поэтому мы информируем граждан, рассказываем о возможностях нашего центра. В этом направлении ведётся постоянная работа».

Одна из главных проблем — текучка кадров, — рассказали сенаторам руководители реабилитационного центра. Здесь не хватает психиатров, неврологов и других специалистов. Молодые специалисты сюда не стремятся, предпочитая работу в частном секторе здравоохранения. Но постепенно ситуация исправляется.

Дархан Сатыбалды, депутат Сената Парламента РК: «Вот сюда мы приехали и увидели, что здание здесь хорошее, оборудовано согласно современным требованиям. Но средняя зарплата здесь 60 тысяч тенге. Это, конечно, не много, но с июля месяца она поднимется ещё на 30 процентов. Вот так постепенно государство решает эту проблему. Многие кадры уходят в частный сектор. Это и врачи, и воспитатели, и учителя. Потому что там выше оплата. Государство тоже увеличивает зарплату, но есть обязательные процедуры, из-за которых этот процесс затягивается. Но над этой проблемой работают и власти и мы, депутаты Парламента».

Обещает государство больше уделять внимание и школам, расположенным на окраинах городов. Таким как 129-я школа, расположенная в микрорайоне Сауле. Ученики таких заведений, как правило, живут далеко от центральной части населённого пункта и имеют меньше возможности посещать спортивные секции и кружки. И эту проблему государство обещает решить в ближайшие годы.

Данияр Худайбергенов