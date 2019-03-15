Школьник из Шымкента хочет покорить мир своими роботами

Про смышленого подростка из Шымкента мало кто знает, школьник третьего мегаполиса упорно изучает интеллектуальный разум и создает роботов. Ученик 11 класса Нурмахан Диас за короткое время продумывает идеи, пишет сам программы и собирает роботов. На все у парня уходит примерно час.

За время обучения Нурмахан создал около тридцати роботов, но несколько из них он разобрал, так как считает, что работа не совсем получилась. Старшеклассник представил очередную идею, в которой хочет собрать робот для ленивых людей. Так, с помощью смартфона можно будет пользоваться умной машиной, которая будет выполнять множество задач.

К примеру, занести тяжелый груз весом до 20 кг в помещение, робот сможет передвигать предметы, помогать в различных домашних делах. Умная машина почти готова, парень собирает недостающие элементы.

«В целом у меня уходит час на сборку, если все запчасти есть. Тут важна идея, ее нужно проработать и потом написать программу. В этом проблем нет. В моей школе созданы для этого все условия. Главное, не лениться и работать», — говорит Нурмахан Диас ученик СШ №60.

Сейчас подросток работает над идеей создания умного пылесоса, который будет убирать помещение даже без человека. Как пояснил Нурмахан, роботом можно будет управлять через интернет. Нужно будет в смартфоне задать нужные функции, после чего умная машина будет аккуратно, не сбивая и не роняя ничего в помещении, убирать вместо человека. Идею школьник уже проработал, сейчас занимается описанием специальной программой.

«В будущем хочу, чтоб такие роботы убирали наши улицы. Их можно будет выпускать в любую погоду», — поделился своими планами Нурмахан Диас.

Школьник планирует создавать только добрых роботов, которые будут людям помогать. Есть в планах у парня идея собрать умную машину и для пенсионеров, чтобы людям, которые не могут ухаживать за собой, помогал робот. Но, для этого парню еще нужно изучить много программ и только после этого начинать работать над реализацией идеи.

Сам Нурмахан учится в школе №60. Как удалось узнать у преподавателей, парень проводит много времени в школе, посещает дополнительные кружки и считается местным ученым. Как рассказали друзья парня, никто Нурмахана «ботаником» не называет, наоборот, ученики парня уважают, гордятся и возлагают на него надежды.

Нурмахан Диас много раз создавал умные машины для обслуживания школ. Чтоб робот мог помогать техничкам перевозить тяжелые предметы, была идея создать умную и веселую машину. К примеру, если у школьника нет настроения, то он может подойти к веселому роботу и поговорить с ним. После чего у ребенка появится настроение и желание грызть гранит науки с большим аппетитом.