Про смышленого подростка из Шымкента мало кто знает, школьник третьего мегаполиса упорно изучает интеллектуальный разум и создает роботов. Ученик 11 класса Нурмахан Диас за короткое время продумывает идеи, пишет сам программы и собирает роботов. На все у парня уходит примерно час.

За время обучения Нурмахан создал около тридцати роботов, но несколько из них он разобрал, так как считает, что работа не совсем получилась. Старшеклассник представил очередную идею, в которой хочет собрать робот для ленивых людей. Так, с помощью смартфона можно будет пользоваться умной машиной, которая будет выполнять множество задач.

Школьник из Шымкента хочет покорить мир своими роботами
Нурмахан Диас

К примеру, занести тяжелый груз весом до 20 кг в помещение, робот сможет передвигать предметы, помогать в различных домашних делах. Умная машина почти готова, парень собирает недостающие элементы.

«В целом у меня уходит час на сборку, если все запчасти есть. Тут важна идея, ее нужно проработать и потом написать программу. В этом проблем нет. В моей школе созданы для этого все условия. Главное, не лениться и работать», — говорит Нурмахан Диас ученик СШ №60.

Сейчас подросток работает над идеей создания умного пылесоса, который будет убирать помещение даже без человека. Как пояснил Нурмахан, роботом можно будет управлять через интернет. Нужно будет в смартфоне задать нужные функции, после чего умная машина будет аккуратно, не сбивая и не роняя ничего в помещении, убирать вместо человека. Идею школьник уже проработал, сейчас занимается описанием специальной программой.

Школьник из Шымкента хочет покорить мир своими роботами
Нурмахан Диас пишет программу

«В будущем хочу, чтоб такие роботы убирали наши улицы. Их можно будет выпускать в любую погоду», — поделился своими планами Нурмахан Диас.

Школьник планирует создавать только добрых роботов, которые будут людям помогать. Есть в планах у парня идея собрать умную машину и для пенсионеров, чтобы людям, которые не могут ухаживать за собой, помогал робот. Но, для этого парню еще нужно изучить много программ и только после этого начинать работать над реализацией идеи.

Сам Нурмахан учится в школе №60. Как удалось узнать у преподавателей, парень проводит много времени в школе, посещает дополнительные кружки и считается местным ученым. Как рассказали друзья парня, никто Нурмахана «ботаником» не называет, наоборот, ученики парня уважают, гордятся и возлагают на него надежды.

Нурмахан Диас много раз создавал умные машины для обслуживания школ. Чтоб робот мог помогать техничкам перевозить тяжелые предметы, была идея создать умную и веселую машину. К примеру, если у школьника нет настроения, то он может подойти к веселому роботу и поговорить с ним. После чего у ребенка появится настроение и желание грызть гранит науки с большим аппетитом.