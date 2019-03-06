И даже не сомневайтесь в этом. Ведь женщина, особенно если она выросла и живет на юге Казахстана, находчива, умна, практична. Это аксиома. И хотя она не требует доказательств, вот вам несколько ярких примеров незаурядности наших землячек. Факты взяты только за минувший год.

Февраль 2019 года. Торговый центр Shymkent Plaza. В туалете на втором этаже идут… роды. Предродовые схватки у 23-х летней Айгерим А. начались в аптеке торгового центра во время покупки лекарств. Почувствовав недомогание, беременная поспешила в туалет, где у нее и начались роды. Малышку приняла сотрудница охраны 20-летняя Ботагоз Алихан, которая первой нашла роженицу. Персонал ТЦ вызвал медиков. Но до их приезда – буквально в считанные минуты – на свет появилась здоровая девочка. Действия Ботагоз, принимавшей роды, были четкими, грамотными. Новорожденной дали имя Аиша.

Июль 2018 года. В подъезде одного из многоэтажных домов на маленького мальчика напал педофил. Спасла его неравнодушная соседка – Оралкуль Айтжанова. Как раз в это время женщина решила подышать свежим воздухом, вышла во двор. И тут услышала крик ребенка, раздававшийся из закрытого подъезда. Она сразу же побежала на помощь. Набросилась на насильника, начала его бить. Он бросился бежать, она за ним, повалила его, но этот изверг все-таки сумел вырваться. К счастью, насильника задержали в тот же день.

Лето 2018 года. Финалисткой российского вокального телевизионного шоу талантов с элементами реалити на телеканале ТНТ «Песни» стала уроженка Шымкента Назима Джанибекова – Наzима, она же – участница Black Star.

Август 2018 года. 60-летняя пенсионерка Жайыл Ажибекова самостоятельно раскрыла преступление. В один из дней женщина стала жертвой домушника, который украл из ее дома два практически новых телевизора. Не дожидаясь стражей порядка, она сама бросилась на поиски грабителя. Она узнала, что злоумышленник взял и загрузил два украденных телевизора в 145-ю маршрутку и привез на «Крытый рынок». Следом за ним на рынок приехала и Жайыл Ажибекова. Обошла торговые ряды – безрезультатно, потом вместе с полицейскими отправилась к администрации рынка, в надежде просмотреть записи с камер видеонаблюдения. Это дало результат. На камерах видно, кто принес и кто скупил краденое…

Декабрь 2018 года. Указом Президента РК от 5 декабря 2018 года наша землячка учитель биологии школы-гимназии №1 имени А. Пушкина Алина Робертовна Соловьева за выдающиеся достижения в экономическом, социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан, активную общественную деятельность награждена Золотой Звездой «Қазақстанның Еңбек Ері» и Высшим орденом «Отан.

Декабрь 2018 года. Красивая боксерша из Шымкента, член национальной сборной команды РК, Ангелина Лукас, завоевала золото на кубке мира среди нефтяных стран.

Ангелина Лукас является трехкратной чемпионкой Казахстана среди молодежи. Дважды принимала участие в мировых первенствах и мечтает попасть на Олимпийские игры.

Каждая из наших землячек на своем «посту» – в семье, на работе, на учебе ежедневно добивается своих, не менее значимых побед, достижений. Спасибо, что вы есть, дорогие, милые, любимые! С праздником вас – с Международным женским днем, с наступлением Весны! Здоровья вам! Постарайтесь быть счастливыми, родные!