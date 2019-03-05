По версии следствия, Арын приобретал товары по завышенной стоимости. А помогал ему в этом начальник отдела все того же Дворца мира и согласия. По информации ряда СМИ, попались они на покупке LED-экрана. Его оценили почти в 33 миллиона тенге, тогда как поставщику перечислили всего 11 с половиной.