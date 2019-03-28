В числе погибших пассажиры борта: майор Конырбай Д. А.; капитан Масалим С. М., старший сержант Шарипов М. Р.; младший сержант Абдулманов А. Т.; старший лейтенант Рахимбаев Г. К.; евфрейторы Байбаков Б., Джуматов М. А., Абдильдинов А. Т., Саркытбаев К.