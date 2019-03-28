Стали известны имена трех членов экипажа и девяти военнослужащих, находившихся на борту военного вертолета, вылетевшего из Актау и потерпевшего крушение в Кызылординской области. Информация появилась в Сети, передает Kazinform.kz.
Погибли на месте крушения: командир экипажа Роман Петрович Костыгов; помощник командира экипажа, лейтенант А. Б. Айтбаев и бортовой техник, майор Тимур Адилканович Кудайбердиев.
В числе погибших пассажиры борта: майор Конырбай Д. А.; капитан Масалим С. М., старший сержант Шарипов М. Р.; младший сержант Абдулманов А. Т.; старший лейтенант Рахимбаев Г. К.; евфрейторы Байбаков Б., Джуматов М. А., Абдильдинов А. Т., Саркытбаев К.
Напомним, вертолет Минобороны разбился в Кызылординской области. По информации Министерства обороны РК, на борту находились 13 человек. Министерством обороны РК совместно с Министерством внутренних дел РК начато расследование причин и обстоятельств произошедшего авиапроисшествия.