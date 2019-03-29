У погибшего в крушении вертолета майора остались семеро детей

Одним из погибших во время крушения вертолёта оказался житель Шымкента Сабыр Токбаев.

Журналисты побывали в доме погибшего майора. Тело ещё не доставлено домой, родственники рассказали что ждут прибытия самолёта. У Сабыра Токабева остались семеро детей. Родственники уверяют, что заботу о детях возьмут на себя.

Садык Борсабаев, родственник: «Он был очень добрый, был веселый. Сильно любил своих детей. Главное он был предан своей работе, он без неё не мог. Вот и погиб. Мы не можем в себя прийти. Это ужасно».

Майор Садык Борсабаев 1977 года рождения. Служил в авиавойсках много лет.

Приносим искреннее соболезнование семье и близким погибшего.