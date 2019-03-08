Список личных аккаунтов руководителей зравоохранения

Минздрав РК опубликовал список личных страниц в соцсети Facebook первых руководителей управлений здравоохранения всех областей Казахстана, Астаны, Шымкента и Алматы, а также официальную страницу главного государственного санитарного врача Республики Казахстан — председателя комитета охраны общественного здоровья Жандарбека Бекшина.

«Дорогие друзья! Ежедневно мы получаем десятки обращений от граждан по вопросам работы медицинских учреждений регионов, врачей и т. д. Для вашего удобства, а также для систематизации поступающих к нам обращений мы приводим список личных страниц. Будьте здоровы!» — говорится в обращении.

Главный государственный санитарный врач РК — Председатель Комитета охраны общественного здоровья — Жандарбек Бекшин.

АСТАНА

Руководитель управления общественного здравоохранения Астаны — Камалжан Надыров.

ШЫМКЕНТ

И. о. руководителя управления здравоохранения Шымкента — Галымжан Абишев.

АЛМАТЫ

Руководитель управления общественного здоровья Алматы — Канат Тосекбаев.

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Руководитель управления здравоохранения Туркестанской области — Мукан Егизбаев.

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области — Сауле Кисикова.

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Руководитель управления здравоохранения Актюбинской области — Асет Калиев.

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Руководитель управления здравоохранения Алматинской области — Бауыржан Ыскак.

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

Руководитель управления здравоохранения Атырауской области — Маншук Аймурзиева.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области — Марат Шоранов.

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Руководитель управления здравоохранения ЗКО — Нурданат Беркингали.

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ

Руководитель управления здравоохранения Жамбылской области — Марат Жуманкулов.

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

Руководитель управления здравоохранения Мангистауской области — Талгатбек Бапиев.

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области — Ержан Нурлыбаев.

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Руководитель управления здравоохранения Костанайской области — Вячеслав Дудник.

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Руководитель управления здравоохранения Кызылординской области — Акмарал Альназарова.

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Руководитель управления здравоохранения Павлодарской области — Ораз Мукашев.

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Руководитель управления здравоохранения Северо-Казахстанской области — Тимур Султангазиев.

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