Минздрав РК опубликовал список личных страниц в соцсети Facebook первых руководителей управлений здравоохранения всех областей Казахстана, Астаны, Шымкента и Алматы, а также официальную страницу главного государственного санитарного врача Республики Казахстан — председателя комитета охраны общественного здоровья Жандарбека Бекшина.
«Дорогие друзья! Ежедневно мы получаем десятки обращений от граждан по вопросам работы медицинских учреждений регионов, врачей и т. д. Для вашего удобства, а также для систематизации поступающих к нам обращений мы приводим список личных страниц. Будьте здоровы!» — говорится в обращении.
Главный государственный санитарный врач РК — Председатель Комитета охраны общественного здоровья — Жандарбек Бекшин.
АСТАНА
Руководитель управления общественного здравоохранения Астаны — Камалжан Надыров.
ШЫМКЕНТ
И. о. руководителя управления здравоохранения Шымкента — Галымжан Абишев.
АЛМАТЫ
Руководитель управления общественного здоровья Алматы — Канат Тосекбаев.
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Туркестанской области — Мукан Егизбаев.
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области — Сауле Кисикова.
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Актюбинской области — Асет Калиев.
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Алматинской области — Бауыржан Ыскак.
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Атырауской области — Маншук Аймурзиева.
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области — Марат Шоранов.
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения ЗКО — Нурданат Беркингали.
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Жамбылской области — Марат Жуманкулов.
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Мангистауской области — Талгатбек Бапиев.
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области — Ержан Нурлыбаев.
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Костанайской области — Вячеслав Дудник.
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Кызылординской области — Акмарал Альназарова.
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Павлодарской области — Ораз Мукашев.
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руководитель управления здравоохранения Северо-Казахстанской области — Тимур Султангазиев.