«Дорогие друзья! Ежедневно мы получаем десятки обращений от граждан по вопросам работы медицинских учреждений регионов, врачей и т. д. Для вашего удобства, а также для систематизации поступающих к нам обращений мы приводим список личных страниц. Будьте здоровы!» — говорится в обращении.