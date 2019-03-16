В Астане в результате взрыва газового баллона погибла женщина

«15 марта в 17.06 мин на Центральный пункт пожарной связи «101» поступило сообщение о том, что по адресу шоссе Алаш, 65/1 произошел взрыв газового баллона. По прибытию через 8 минут дежурных подразделений Службы пожаротушения к месту вызова было установлено, что в ТОО «МолПродуктсервис» произошло обрушение кровли вследствие взрыва газового баллона. Предварительно площадь обрушения – составляет 300кв.м.

В результате взрыва пострадали трое человек, пострадавшие доставлены в ГБ № 1. Всего на данный момент задействовано 22 человека личного состава и 6 единиц техники.

На место вызова незамедлительно выехали председатель КЧС МВД РК В.Беккер, временно исполняющий обязанности начальника ДЧС М. Аманбаев, аким города Б. Султанов, аким района Байконыр Е.Каналимов, прокмметировала пресс-служба ДЧС города Астана.

Позже стало известно о погибшей, под завалами дома найдено тело погибшей жещины.