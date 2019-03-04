В Алматы состоялся запуск сайта olshem.kz. Новый ресурс – это результат стремления 25 порталов, участвующих в проекте, к созданию профессионального и транспарентного медиарынка в Казахстане.

Olshem.kz – это новый для отечественного рынка ресурс, разработанный совместно с передовой компанией в сфере аналитики данных Chartbeat, сервисами которой пользуется 75% медиарынка США. Вебсайт, созданный как совместное решение ведущих казахстанских интернет-изданий с целью формирования открытого, прозрачного и профессионального медиарынка, будет использовать лучшие международные стандарты в своей работе.

Технологии Chartbeat позволят отечественным СМИ успешнее привлекать рекламодателей, выстраивая бизнес-процессы с учетом истинных потребностей своих читателей. Использование современных инструментов и передовых технологий повысит качество журналистики и приведет к профессионализации рынка отечественных СМИ.

«Впервые в истории казахстанских СМИ 25 интернет-изданий добровольно решили продемонстрировать честность в своих отношениях с читателями и рекламодателями. Они раскрывают показатели своей статистики, в том числе такие, которые никогда ранее не раскрывались – благодаря инновационным технологиям Chartbeat. Это уникальный шанс для казахстанских журналистов глубже понять потребности своих читателей, производить больше контента, направленного на вовлечение аудитории, на создание по-настоящему важных и нужных казахстанцам репортажей и лонгридов», — поделился своим мнением Михаил Дорофеев, председатель Попечительского Совета проекта Chartbeat.

Запуск сайта состоялся в рамках Недели Chartbeat в Казахстане. С 4 марта Джилл Николсон, старший руководитель образовательных программ для клиентов и Кара МакКлоуски, менеджер по работе с клиентами будут находиться в городах Алматы и Астана, где проведут серию образовательных тренингов и посетят редакции участников проекта. Кроме того, в рамках приезда запланированы семинары для участников рекламного рынка по инструментам сервиса Chartbeat и встреча в Министерстве информации и общественного развития РК.

«Посольство США в Казахстане с гордостью продолжает оказывать поддержку целому ряду инициатив, важность которых разделяет народ и Правительство Республики Казахстан. Одна из таких инициатив – это продвижение сильной и профессиональной журналистики в стране. Правительство Казахстана и казахстанское общество проявляют интерес к инновациям и технологиям, которые используются в США. Как Генеральный Консул США я надеюсь, что этот проект поможет внедрить некоторые из этих технологий и тем самым внесет свой вклад в поддержку сильной журналистики в Казахстане», — сказал Эрик Мэйер, Генеральный консул США.

Ресурс olshem.kz позволит рекламному рынку получать объективную информацию о читательской аудитории порталов, участвующих в проекте. Это повысит целенаправленность размещаемых в СМИ публикаций. К слову, сайт Otyrar.KZ так же вошел в этот проект. Медиаресурсы, использующие сервисы Chartbeat, будут делиться развернутой и точной аналитикой с рекламным рынком. Они улучшат качество контента и адаптируют редакторскую политику с учетом новых реалий. Сервис поможет выстроить профессиональные взаимоотношения между участниками и будет способствовать популяризации применения метрик в редакторской политике.

«Компания Chartbeat очень рада возможности поработать с казахстанскими СМИ, помогая им использовать преимущества передовой технологии в сфере анализа данных, которые успешно применяются в крупнейших редакциях по всему миру. Качество журналистики сейчас важно, как никогда, и это партнерство поможет каждому из 25 изданий – неважно, крупному или небольшому – повысить качество работы и воздействовать на читательскую аудиторию на совершенно другом уровне», — отметила Джилл Николсон.

Новый ресурс отображает аналитику данных по пяти ключевым показателям в режиме реального времени: информацию о посетителях, уникальных пользователях, геоданных, источниках трафика, лучших публикациях за 24 часа, 7 дней и 30 дней. Посетителям сайта доступна функция сравнительного анализа между порталами-участниками по предоставленным показателям, а также возможность скачать аналитику за месяц.

Справочная информация. Проект по применению онлайн метрик в работе редакций и запуску Общей панели данных стартовал в августе прошлого года. Это первый и на сегодня единственный проект в Казахстане, который дает доступ 25 онлайн медиа, являющимся участниками проекта, к инновационным инструментам в сфере анализа данных на бесплатной основе в течение года. Финансирование проекта осуществляется за счет средств Фонда Инноваций через Посольство США в Казахстане. Оператором проекта выступает Казахстанский Пресс-клуб. В целях обеспечения прозрачности и соблюдения интересов игроков на рынке был создан Попечительский совет, в состав которого входят медиаэксперты и IT-специалисты. На второй год Chartbeat предоставляет 70% скидку для 25 СМИ, принимавших участие в проекте первый год его работы.