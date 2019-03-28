В Шымкенте 30 многоэтажных домов, жители которых для приготовления пищи используют баллоны со сжижженным газом.

Жильцы газом пользуются, но опасаются повторения трагедии в Таразе и Кызылорде.

Сейдулла Косалиев один из тех, кто проживает в многоэтажном доме по проспекту Абая. По его словам, дом был сдан в эксплуатацию в 1956 году. С тех пор газовый баллон — главный источник тепла и уюта в его квартире. Поначалу люди пользовались электроприборами. Но это оказалось накладно, и они перешли на сжиженный газ. Мужчина говорит, что знает об опасности. После трагедии в Таразе многие из жителей сон потеряли, — говорит он.

Сейдулла КОСАЛИЕВ, житель города: «Это не единственный дом в Шымкенте, жители которого пользуются газовыми баллонами. Их число достигает тридцати. Но акимат, в данном случае, никаких мер предпринять не может. Ведь все эти дома – приватизированы. А значит, у них есть владельцы. Единственная возможность провести в эти дома газ – модернизации. То есть, за счет жителей. Просто так средства на газификацию выделить нельзя. Это незаконно.

Первые обращения в акимат с просьбой провести им газ жители написали 19 лет назад. И даже были получены разрешения от ЧС и газоснабжающей организации. Единственное, что не дает поставить точку – вопрос финансирования.

Сейдулла Косалиев, житель города: «Если бы к нашему дому провели трубу. Мы бы уже дальше сами. За свой счет провели газ в квартиры.

К сожалению, пока мечте жителей осуществиться не дано. На все обращения люди получают единственный ответ – нет денег. А значит, все, что им остается, как и раньше пользоваться газовыми баллонами, ежеминутно подвергая свои жизни опасности.

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