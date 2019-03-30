Автомобильный номер, который считается «красивым», судя по количеству денег, который за него нужно заплатить, но имеющий сразу два пугающих число «666» и «13» до сих пор не нашел покупателя.

Его вывесили на табло в недавно открывшемся автоЦОНе Шымкента. Всего-то 345 925 (37 МРП) тенге и он ваш. Но, похоже, верящих в нумерологию больше, чем людей, которые скептически относятся к разным предрассудкам и суевериям.

Число13. Его считают приносящим несчастье. А уж если оно выпало на пятницу, то вообще пиши-пропало. Пятница 13 – на этот день все стараются не планировать дела, которые могли бы хоть как-то нарушить их душевное равновесие. По статистике, большинство аварий происходят именно в этот день. Возможно, конечно, все дело просто в пятнице: конец рабочей недели на всех действует угнетающе и расслабляюще одновременно, вот люди и теряют контроль, а вместе с ним порой и жизнь. Так или иначе, 13 – по-настоящему роковое число. Вспомним самую известную историю: Тайная вечеря, в которой участвовали 13 человек (в том числе и Иисус), закончилась казнью Христа. Поэтому до сих пор компании в 13 человек предпочитают дополнять кем-то четырнадцатым – ну, на всякий случай.

Однако жителей Южно-Казахстанской, а ныне Туркестанской области, число 13 не пугало. Да и что было делать, если автомобильные номера с этой цифрой были в государственном реестре. Они и остались. Все авто, которые регистрируют в Туркестанской области по-прежнему имеют на госномере «13»

А число 666 считается числом Дьявола. В Откровении Иоанна Богослова оно названо «числом зверя», но нетрудно догадаться, что за зверь имеется в виду. Человечество настолько ненавидит число 666 и боится его, что во многих городах мира в небоскребах нет 66-го этажа и 67-ой следует сразу за 65-м. Но самым, пожалуй, интересным и пугающим является тот факт, что всемирную паутину считают творением Дьявола потому, что числу 666 приписывают буквенную расшифровку, которая выглядит как www. Грустно, конечно, понимать, что каждый день мы пользуемся этим сочетанием одинаковых букв, даже сейчас, читая эту статью.

Ирина Казорина