На крупных рынках в третьем милионнике страны стартовала акция выездная поликлиника для граждан. Ее цель — профилактика туберкулеза. Врачи Шымкента до конца марта, будут принимать всех желающих на осмотр и проводить медицинские процедуры.

Выездная поликлиника сегодня работала на рынке «Алаш». К флюромобилю выстроилась целая очередь из желающий проверить здоровье своих легких. За целый день флюорографию здесь прошли около сотни человек.

«Акция у нас называется «Защити себя от туберкулеза». Выездная поликлиника у нас направлена на профилактику этого серьезного заболевания. Здесь работает флюромашина и врач-фтизиатр, таким образом вы хотим затронуть все слои населения, чтобы покупатели и продавцы на базарах смогли пройти флюорографию. Ведь не у всех есть время на то, чтобы посещать врача раз в год», — рассказала Акерке Шакаманова, организатор мероприятия.

Посетить горожане смогли и других врачей. Измерить давление и посетовать на здоровье обращались и молодежь, взрослые и пожилые люди. 50 летнюю Алкагуль Арингазиеву в последнее время подводит здоровье. Обратиться к врачу времени нет, выездная поликлиника пришлась женщине как раз кстати.

«Я все никак не могла добраться до врача. А увидела, что тут принимают люди в белых халатах и сразу обратилась. Очень удобно», — благодарит врачей жительница г.Шымкента Алкагуль Арингазиева.

В ближайшие дни выездная поликлиника оправится на другие крупные рынки города. Всего за один день специалисты сделали флюорографию сотне человек и 200 шымкентцев смогли получить консультацию врачей общей практики.