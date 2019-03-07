В Шымкенте накануне 8 Марта цены на цветы пока не взлетели

В канун международного женского праздника 8 Марта пройти по цветочному павильону невозможно.Везде люди, выбирающие цветы для любимых и дорогих мам, бабушек, подруг и дочерей. От разнообразия цветов и исходящего аромата голова идет кругом. Но несмотря на это каждый выбирает букет по карману.

Гвоздику можно купить за 150 тенге, букет из трех весенних тюльпанов обойдется в 1200 тенге. А вот божественные голландские розы стоят в пределах 700-1000 тенге за штуку. Здесь можно купить и цветы в горшочках.

У покупателей, а это школьники, студенты, госслужащие, пенсионеры, одна цель — подарить тепло своих сердец милым и любимым женщинам.