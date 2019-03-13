В Шымкенте гонки с преследованием злостного нарушителя дорожными полицейскими закончились крупным ДТП. Для доставки всех задержанных участников происшествия пришлось вызывать автобус.

Инцидент произошел на пересечении улиц Гагарина и Хамзы. На перекрестке столкнулись «Ауди» и «Лада 2107», а причиной аварии стало то, что водитель «Ауди» не подчинился требованиям экипажа ДПС об остановке, дал по газам, пытаясь на большой скорости оторваться от полицейской машины.

Но с управлением машины не совладал, в итоге и произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадала автомашина ВАЗ, которая оказалась не в то время и не в том месте.

Но и на этом приключения лихача не закончились. Ему на подмогу подтянулись товарищи и попытались помешать задержанию. На место инцидента приехали сразу несколько нарядов ДПС. Для доставления в Департамент Полиции пятерых задержанных, оказавшихся подчиняться требованиям полицейских, пришлось вызвать спецавтобус. Автомобиль нарушителя отправили на штрафную стоянку. Ведется разбирательство.