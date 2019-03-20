В Шымкенте проспект Астана переименован в проспект имени Нурсултана Назарбаева

20 марта, на внеочередной сессии городского маслихата было принято решении о переименовании проспекта Астана в Шымкенте в проспект имени Нурсултана Назарбаева.

Проспект «Астана» — это одна из крупных новых городских магистралей, связавших старый город с интенсивно растущими новостройками. Возвели проспект за очень короткий срок, он очень благоустроен. На перекрестке с улицей Байтерекова установлена стела с названием проспекта. А вдоль магистрали высажены деревья и зеленые газоны. На одной из сторон проспекта находится административно — деловой центр Шымкента, а с другой стороны по замыслу архитекторов построены многоэтажные дома и социальные объекты: детский сад, школа, спорткомплекс, идет строительство самой большой мечети в Шымкенте.

Решение о переименовании было принято депутатами городского маслихата единогласно.

К слову сказать, улица с именем первого Президента Казахстана есть и в городе Туркестане.

30 ноября 2017 года депутаты Алматы выбрали новое имя для улицы Фурманова в южной столице. 2 декабря первые указатели проспекта Назарбаева уже появились в Алматы.

В Казани одна из улиц названа в честь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В четырех турецких городах Адана, Гебзе, Кыршехир, Невшехир четыре проспекта носят имя Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Улица Нурсултана Назарбаева есть и в столице Чеченской Республики, Грозном.

В столице Иордании, Аммане, одна из улиц названа в честь казахстанского Президента.

В столице Ингушетии, городе Магас, одной из улиц присвоено имя Нурсултана Назарбаева.

Напомним, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в честь Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Считаю необходимым назвать все центральные улицы городов именем Нурсултана Назарбаева», — сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

19 марта в эфире республиканских телеканалов Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий Президента страны. Он поблагодарил казахстанцев за поддержку на всех выборах Президента и заверил, что остается с народом как гражданин страны. Исполнять обязанности Президента будет Касым-Жомарт Токаев.