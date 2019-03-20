В Шымкенте проспект Астана переименован в проспект имени Нурсултана Назарбаева

20 марта, на внеочередной сессии городского маслихата было принято решении о переименовании проспекта Астана в Шымкенте в проспект имени Нурсултана Назарбаева.
К слову сказать, улица с именем первого Президента Казахстана есть и в городе Туркестане.
30 ноября 2017 года депутаты Алматы выбрали новое имя для улицы Фурманова в южной столице. 2 декабря первые указатели проспекта Назарбаева уже появились в Алматы.
В Казани одна из улиц названа в честь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
В четырех турецких городах Адана, Гебзе, Кыршехир, Невшехир четыре проспекта носят имя Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Улица Нурсултана Назарбаева есть и в столице Чеченской Республики, Грозном.
В столице Иордании, Аммане, одна из улиц названа в честь казахстанского Президента.
В столице Ингушетии, городе Магас, одной из улиц присвоено имя Нурсултана Назарбаева.
19 марта в эфире республиканских телеканалов Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий Президента страны. Он поблагодарил казахстанцев за поддержку на всех выборах Президента и заверил, что остается с народом как гражданин страны. Исполнять обязанности Президента будет Касым-Жомарт Токаев.