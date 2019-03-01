Мошенник, неоднократно подстрекавшего гражданина к даче взятки, осужден к длительному сроку лишения свободы.

Каратауским районным судом города Шымкент рассмотрено уголовное дело в отношении А.О., в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч. 1, 190 ч.2 п.2, 24 ч.3-190 ч.2 п 2), 28 ч.4-367 ч.2, 28 ч.4-367 ч.3 п.3) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Судом установлено, что в конце февраля 2018 года к помощнику адвоката ТОО «Адал» А.О. обратился его знакомый Н.Н. за юридической консультацией. А.О. пообещав положительный результат в решении гражданского дела и воспользовавшись доверительным отношением Н.Н. похитил деньги последнего в сумме 4000 долларов США.

Продолжая свои преступные деяния А.О. в середине апреля 2018 года познакомился с Т.С., который обратился к нему за юридической помощью по своему судебному делу А.О. путем обмана склонил Т.С. к даче взятки передать ему 2000 долларов США якобы для последующей передачи лицу, занимающему ответственную государственную должность и присвоил эти деньги. Под предлогом, что другое должностное лицо требует еще денег, А.О. путем уговора склонил Т.С. дополнительно передать через него 1000 долларов США в качестве взятки и не намереваясь этого сделать, мошенническим путем также присвоил их.

Не останавливаясь на этом, А.О. в начале ноября 2018 года вновь встретился с Т.С. предложил взыскать у заимодателя оставшуюся сумму по его гражданскому делу и для этого требуется для передачи в качестве взятки 5000 долларов США, тем самым склонил Т.С. к даче взятки и когда предпринимал попытку присвоить их, то был задержан с поличным.

Приговором суда от 28 февраля 2019 года А.О. признан виновным за совершение неоднократных мошеннических действий и неоднократное склонение гр.Т.С. путем уговора к даче взятки лицу, занимающему ответственную государственную должность, в значительном размере и осужден по ст.ст. 190 ч.2 п.2, 24 ч.3-190 ч.2 п 2), 28 ч.4-367 ч.3 п.3) на основании ст. 58 ч.3 УК Республики Казахстан окончательно назначено 7 /семь/ лет лишения свободы с лишением права заниматься юридической деятельностью в виде оказание правовых услуг сроком на 10 /десять/ лет.

Также судом вынесено частное постановление в адрес председателя коллегии адвокатов г.Шымкента на установленные по делу причины и условия, способствующие совершению уголовного правонарушения и требующие соответствующих мер.