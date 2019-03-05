Убийца расчленивший свою жертву на три части, стремясь избавиться от тела.

В Шымкенте поставлена точка в деле об убийстве с расчленением, произошедшем летом прошлого года.

42-летний Евгений П, ранее уже судимый за убийство, после освобождения вернулся в Шымкент. 30 июня прошлого года Евгений встретил давнего знакомого. Вместе они стали распивать спиртные напитки в квартире матери Евгения, находившейся в отъезде.

Здесь между ними произошла ссора, и Евгений вначале несколько раз ударил приятеля молотком по голове, а затем добил его ножом. После чего лег спать. На следующее утро Евгений решил избавиться от тела. С помощью ножа и молотка он разделил труп на три части, все сложил в пакеты и вынес в мусорные контейнеры.

Месяц он скрывался, однако в июле прошлого года сам сдался полиции.

Суд приговорил Евгения к 17 годам лишения свободы. Вышестоящие инстанции оставили приговор без изменения.

Данил Шемратов