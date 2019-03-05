В Шымкенте в дорожном инциденте погиб мужчина.

Автокатастрофа, унесшая жизнь мужчины, произошла 4 марта примерно в 23.00. на пересечение улиц Назарбекова и проспекта Байдибек би. Столкнулись «Ниссан» и «Мазда».

Со слов очевидцев, водитель «Ниссана» на большой скорости выехал на проспект на запрещающий сигнал светофора, где в это же время с улицы Назарбекова на перекресток выехала «Мазда».

Произошла столкновение, удар пришёлся в боковую часть «Мазды», от которого на месте скончался мужчина. К месту происшествия прибыли несколько карет скорой помощи и экипаж ДПС.

В аварии пострадали шесть человек:водители авто и пассажиры. Их госпитализировали в БСМП.

Степень виновности водителей выясняют полицейские.