В Шымкенте прошел международный турнир по волейболу среди ветеранов. Соревнования были посвящены программе «Рухани Жангыру» и приурочены к Году молодежи в Казахстане. Организатором турнира стало ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».

Участниками соревнований стали команды из Узбекистана, Кыргызстана, Байконура, Алматы, Шымкента и районов Туркестанской области. Всего за главные призы боролись 11 ветеранских коллективов. Свою команду выставил и шымкентский водоканал, кстати председатель наблюдательного совета ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Анарбек Орман является и президентом городской федерации волейбола.

Борьба была напряженной, ведь на площадку выходили игроки, имеющие большой опыт в волейболе. Команды бились до победного конца. Но до финала удалось дойти лишь нескольким командам, и все они представляли наш город.

В итоге первое место завоевали ветераны команды ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», второе место у коллектива «Ардагер», третье досталось ветеранской команде «Шыгыс». Приз за первое место составил – 300 тысяч тенге, второе – 200, а третье – 100 тысяч тенге. Победителей поздравлял Анарбек Орман.

Участники отметили высокую организацию турнира и теплый прием организованный спортсменам шымкентским водоканалом.