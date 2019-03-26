В Шымкенте завершился отопительный сезон.

24 марта централизованная котельная перестала подавать тепло в дома горожан. По словам специалистов, в этом году тепло из центрального теплоисточника получали 1800 многоэтажек, 300 бюджетных учреждений, 100 юридических объектов.

Отопительный сезон в Шымкенте продлился 143 дня. Сейчас специалисты ГКТ «Куатжылуорталык-3» приступили к подготовке к следующему отопительному сезону.

Они планируют провести ремонт 40 км сетей. На эти средства из бюджета выделено 2 млрд тенге. Кроме того, на 6 объектах города начнутся ремонтные работы — уже разработана ПСД. В целом, из 400 км теплосетей отремонтированы 60%.