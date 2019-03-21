В Туркестане отметили Наурыз: Первый в истории новой области

Город Туркестан несколько дней готовился к этому событию. Здесь она носила не только технический, но и в большей степени эмоциональный характер. Туркестанская область отмечает Наурыз впервые в истории, в новом статусе.

У известного мавзолея Ходжа-Ахмета Яссави раскинулся целый этноаул. Организаторы прекрасно воссоздали картину прошлой жизни кочевников. Корреспонденты Otyrar.kz решили посмотреть как прошел праздник в духовной столице Казахстана.

В этно-ауле поставили более двадцати юрт, в каждой из которых хозяева угощали национальными блюдами, среди которых традиционное — «Наурыз-Коже».

«Наурыз светлый праздник, мы вот поставили свою юрту от Толебийского района, каждый желающий может зайти и попробовать наши блюда. Я хочу пожелать всем мира и добра, пусть на казахстанской земле всегда будет мир», — сказал Бауыржан Омарбеков, аким Толебийского района.

В этно-ауле поставили не только юрты. Для желающих повеселится и помериться силами были большие спортивные площадки для национальных игр, таких как аркан тарту, казакша курес, тогыз-кумалак и другие.

Гостям и жителям области показали большое театрализованное представление, в котором рассказали историю кочевой жизни казахов. За зрелищным представлением следили все. Туристы рассказывают, что буквально месяц назад, даже не думали, на сколько красочна история казахского народа.

«Я родом из Турции, сюда приехал в гости к другу. Я вообще мало, что знал про вашу страну, но теперь мне стыдно, что я такое допустил. Казахстан — наша братская республика, столько красивых и добрых людей. С праздником!, — говорит Елидор Ертан.

После торжественных мероприятий, для всех был дан праздничный обед, нашим журналистам удалось посмотреть как угощали гостей. Как стало известно, приготовили бесплатный плов и коже.

Для всех гостей больше сотни килограмма плова.

Наши журналисты Жанерке Хумар и Шуддин Саидов подготовили большой видеоматериал. Вы можете посмотреть его не только в эфире, но и на наших официальных страницах.