В Туркестанской области оказание соцпомощи на строгом контроле.

Под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева состоялось аппаратное совещание, на котором были обсуждены вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций и состояние общественно-политической ситуации на территории области. На совещании руководитель Департамента ЧС по Туркестанской области Нургали Жунусов ознакомил присутствующих с работой по обеспечению пожарной безопасности.

По его словам, с начала отопительного сезона 2018-2019 года сотрудники департамента осуществили обход более 76 тысяч жилых домов, около 302 тысяч гражданам даны рекомендации по обеспечению пожарной безопасности и защите от угарного газа. Кроме того, с января месяца по субботам на территории области проводится «день пожарной безопасности в жилом доме», где весь личный состав гарнизона департамента проводит разъяснительную работу в городах, селах и населенных пунктах.

Наряду с этим Н.Жунусов сообщил, что на сегодняшний день в Туркестанской области 22105 домов подключены к централизованному отоплению, 178711 домов отапливаются на твердом топливе. В настоящее время ведется работа по установке датчиков для определения природного и угарного газа. Более того, пересмотрят и безопасность социально-культурных объектов, с большим скоплением людей. Также, руководитель департамента подчеркнул, что в регионе угрозы подтопления населенных пунктов нет, и этот вопрос находится на строгом контроле.

В свою очередь, Умирзак Шукеев поручил ответственным руководителям усилить работу по проверке объектов на предмет пожарной безопасности.

«Безопасность населения должна быть в центре внимания. Каждый аким района и руководители соответствующих отраслей должны проверить жилые дома на курируемых ими территориях. Необходимо усилить работу по предупреждению пожаров и отравлений угарным газом. В случае выявления неправильной работы по обеспечению безопасности, приведших к несчастному случаю, то эти руководители будут привлечены к ответственности», – сказал аким области.

Также, в ходе совещания с докладом выступил руководитель областного управления внутренней политики Бейсенбай Тажибаев. Он рассказал о общественно-политической ситуации в регионе и о проводимой работе в этой сфере.

По его словам, сегодня в целях профилактики случаев социальной напряженности на территории области регулярно проводится анализ критических материалов, опубликованных в СМИ, рассматриваются письменные обращения граждан. В целях решения социальных проблем создан областной антикризисный штаб. В 2018 году проведено 6 заседаний штаба, на которых 11 вопросов из перечня проблемных вопросов решены положительно. Управлением проводится системная работа по сохранению общественной стабильности, пропаганде государственных программ.

Подводя итоги совещания, глава региона отметил, что акимы районов и городов, руководители управлений должны системно работать по каждому вопросу, учитывая мнение и потребности населения.

«На прошедшем съезде партии «Нур Отан» Глава государства дал ряд конкретных поручений, а также подчеркнул, что наш главный приоритет – это обеспечение уровня жизни граждан и развитие Казахстана, как социально-ориентированного государства. Основное внимание уделяется социальной сфере. Акимы разных уровней будут нести прямую ответственность за качество жизни населения, на подведомственных им территориях. Поручаю провести разъяснительную работу и довести до населения области суть этих инициатив, и какие меры оказания государственной поддержки предусмотрены государством», – сказал У.Шукеев.

Пресс-служба акима Туркестанской области