Врачи Туркестанской области провели акцию по борьбе с туберкулезом на центральном рынке.

В честь Всемирного дня борьбы с туберкулезом в городе Туркестан

в рамках национальной программы «Защити себя от туберкулеза!” прошла информационно-профилактическая акция. Передвижные станции были открыты прямо на базаре и любой желающий мог абсолютно бесплатно пройти медицинский осмотр.

В ходе мероприятия врачи и сотрудники центра ЗОЖ организовали флешмоб, а также раздавали брошюры об опасности и профилактики туберкулеза.

Основной целью национальной программы «Защити себя от туберкулеза!» является информирование населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики туберкулеза, первых признаках, рисках заражения и тяжелых последствиях, воспитание ответственности за здоровье, разъяснение важности обязательного профилактического осмотра.

Казахстан за пять лет добился снижения заболеваемости туберкулезом в 1,3 раза. И если в 2014 году в республике было выявлено около 11,5 тысячи новых случаев заболевания, то по итогам 2018 года – 8,8 тысячи случаев.

Вместе с тем, за последние пять лет в Казахстане смертность от туберкулеза снизилась в 1,5 раза.

Профилактика, диагностика и лечение туберкулеза в Казахстане проводится бесплатно. На сегодняшний день в Казахстане для лечения туберкулеза доступны все противотуберкулезные препараты, которые применяются в мире. Кроме того, для раннего выявления туберкулеза внедрены самые современные методы диагностики, которые соответствуют международным стандартам и позволяют определить наличие туберкулеза и множественной лекарственной устойчивости туберкулеза в течение двух часов.

С 24 февраля по 24 марта текущего года в Казахстане проводится месячник по профилактике туберкулеза, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается 24 марта.

Факторы, влияющие на заболеваемость туберкулезом

1. Общие положения Неправильное питание.

2. Тесное, длительное общение с больным туберкулезом (для новорожденных достаточно небольшого времени).

3. Алкоголь.

4. Курение.

5. Наркомания.

6. Наличие сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, язва желудка, хроническая болезнь легких).

Как передается Туберкулез?

Туберкулез распространяется от человека к человеку через воздух. Больные туберкулезом легких при кашле, чихании или мокроты переносят в воздух туберкулезные бактерии. При кашле больной выделяет миллионы бактерий во внешнюю среду, которая может существовать на протяжении многих лет. Больные не только люди с туберкулезом, но и животные коровы, козы, олени, верблюды. Заболевание молоко или мясо животного является источником заражения для человека.