Центр международных программ «Болашак» опубликовал список зарубежных вузов, предоставляющих казахстанцам гранты на бесплатное обучение, передает Informburo.kz.

Пять образовательных грантов по программе бакалавриат по специальности «Бизнес» предлагает Oxford Business College. Грант покрывает 100% стоимость обучения, остальные расходы покрываются обладателем гранта самостоятельно. Приём документов – до 14 июня.

Университет IGlobal University в США выделяет гражданам Республики Казахстан шесть грантов по программе бакалавриат и магистратура по специальностям «Информационные технологии», «Кибербезопасность» и «Деловое администрирование». Грант также покрывает 100% стоимость обучения. Документы можно подать до 30 июля.

20 грантов для казахстанцев по различным специальностям готов предоставить Университет Витаутаса Великого в Литве. Грант включает бесплатное обучение и ежемесячную стипендию при отличной успеваемости. Обучение проводится на английском языке. Приём документов – до 1 июля.

Кроме того, до 11 марта продлён конкурс на обучение в вузах Украины по программам бакалавриата и магистратуры. Конкурс объявило Министерство образования и науки РК в рамках соглашения между министерствами двух стран. В этом году украинская сторона для казахстанских граждан выделила 40 грантов. Грант предусматривает покрытие следующих расходов:

бесплатное обучение;

проживание в общежитии;

ежемесячная стипендия;

языковые курсы (на украинском языке);

медицинское обслуживание.

До 10 марта продолжается приём документов в Тяньцзиньский университет – национальный университет под непосредственным управлением Министерства образования КНР. Университет предоставляет 100% гранты для казахстанских студентов по следующим специальностям: «Архитектура», «Гражданское строительство», «Химическая инженерия и технология», «Механическая инженерия», «материаловедение и инженерия», «Бизнес управление (MBA)».

Грант покрывает следующие расходы:

бесплатное обучение;

проживание в общежитии;

ежемесячная стипендия около 2500–3500 юаней;

языковые курсы (в случае обучения на китайском языке);

медицинская страховка.

Вся подробная информация об условиях и документах на сайте «Болашака».