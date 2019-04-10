1500 квартир выставят алматинские строительные компании на ярмарке недвижимости «7-20-25».

Алматинские квартиры, подпадающие под условия Программы «7-20-25», будут представлены на Ярмарке недвижимости #expohomsters, сообщает Ипотечная организация «Баспана». Ярмарка состоится 13-14 апреля в ТРЦ «Dostyk Plaza». Организатором ярмарки выступит онлайн-сервис Homsters.kz.

В ярмарке примут участие представители 50 строительных компаний Алматы, которые предоставят посетителям подробную информацию о имеющемся в наличии жилье, цене и возможностях его приобретения через Программу «7-20-25». Консультировать посетителей также будут представители банков второго уровня и специалисты Ипотечной организации «Баспана».

«Мы уже второй год участвуем в ярмарках недвижимости, которые проходят в крупных городах Казахстана. Ярмарки доказали свою эффективность, они дали хорошую возможность свести продавцов, покупателей и банкиров на одной площадке. Если в прошлом году в ярмарке в Алматы принимали участие 35 застройщиков, то в этом году их число превысило 50. С учетом роста интереса к Программе «7-20-25» со стороны застройщиков, перед нами возникает необходимость постоянной актуализации базы жилых комплексов, реализуемых по ипотечной программе. В этом вопросе мы ощущаем большую поддержку со стороны специализированных интернет-сервисов», — сказал председатель правления Ипотечной организации «Баспана» Кайрат Алтынбеков.

Ожидается, что за два дня работы ярмарку посетят свыше 6 тысяч жителей и гостей мегаполиса. Это — отличная возможность для всех, кто хочет купить квартиру в Алматы по Программе «7-20-25».