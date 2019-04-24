24 апреля 2019 г. в г.Нур-Султан состоялось заседание Генерального Совета ФПРК на котором был рассмотрен вопрос выдвижения кандидата ФПРК для участия в выборах Президента РК.

«Вчера Исполком ФПРК одобрил и внес на рассмотрение Генерального Совета две кандидатуры: Тиникеева Мухтара Бакировича, заместителя Председателя Федерации профсоюзов РК и Таспихова Амангельды Сатыбалдиевича, Председателя территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области», — говорится в официальном сообщении.

«В результате заслушивания и обсуждения, а также в связи с самоотводом Тиникеева М.Б., было принято решение о выдвижении кандидатом в Президенты РК Таспихова Амангельды Сатыбалдиевича».

ТАСПИХОВ АМАНГЕЛЬДЫ САТЫБАЛДИЕВИЧ родился 20 ноября 1959 года в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина по специальности инженер-механик

Трудовой путь начал с инженера-технолога Алматинского завода тяжелого машиностроения в 1982 г. В разные годы занимал руководящие должности на государственной службе, работал в бизнес-структурах.

Избирался депутатом маслихата Западно-Казахстанской области, а также депутатом Сената и Мажилиса Парламента РК.

С 2019 г. работает Председателем территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области.

Награжден Орденом «Құрмет» (2005г.), медалями.

Женат, воспитывает двоих детей.