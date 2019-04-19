В Шымкенте более 200 непривитых детей заболели корью. Об этом сообщил руководитель городского департамента охраны общественного здоровья Абдиманап Толебаев.

Высокий уровень заболеваемости в основном распространен среди непривитых детей.

На сегодняшний день зарегистрировано 487 случаев (58,6%). Из них 270 детей до 1 года (32,5%) и не были привиты из-за того, что не достигли того возраста, когда от этого заболевания делают прививки.

По медицинскими противопоказаниями ее не получили 119 детей (14,5%), 96 детей (11,7%), не привиты, так как родители написали отказ от вакцинации.

Переболел корью и 221 взрослый житель нашего города. 195 (88,2%) переболевших до 40 лет.

Всплеск заболеваемости корью не только в Казахстане, но и в России, и в Украине имеет несколько причин.

В 1990-е годы в РК дети, подлежащие вакцинации против кори, ее не получили. Выросло поколение со слабым иммунитетом против этого вируса, что дальнейшем привело к возникновению заболеваемости.

В зарегистрированных очагах проводятся санитарно-профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия. По эпидемиологическим показаниям привиты 1832 человека, не привитых в возрасте до 30 лет и не имеющих данных о прививках против кори.

Чтобы предотвратить это заболевание, необходимо полностью обеспечить вакцинацию против кори.

По городу Шымкент в 69 прививочных пунктах 28 медицинских организаций наряду с плановой иммунизацией, проводят дополнительную иммунизацию против кори среди детей 9-10 месяцев, медицинских работников в возрасте до 40 лет и контактных лиц в возрасте до 30 лет в очагах кори.