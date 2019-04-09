Многие наши соотечественники отправляются в соседнюю страну в качестве туристов, там есть что посмотреть – Ташкент, Самарканд, Хива, Бухара… Едут за восточными сладостями и сухофруктами: они там действительно имеют особый незабываемый вкус. Кто-то едет в гости к родственникам, кто-то для получения медицинских услуг или для приобретения медицинского оборудования.

К примеру, одна моя коллега перед новым годом посетила Ташкент. Были проблемы со здоровьем, и она решила обратиться в одну из клиник. По приезду туда узбекские врачи подтвердили диагноз шымкентских специалистов. Вернувшись в родной город, она все-таки прооперировалась в Шымкенте. Но это к слову.

НОВОВВЕДЕНИЯ

С февраля минувшего года в Узбекистане увеличили нормы беспошлинного ввоза товаров в республику.

Теперь таможенными пошлинами не облагаются ввозимые в страну товары на сумму до двух тысяч долларов при пересечении границы через международные аэропорты Узбекистана. Из Шымкента, к сожалению, нет прямого рейса. Добраться выгоднее всего, как подсказали те, кто уже побывал там, автобусом. Это намного выгоднее, и прохождение границы будет не таким затяжным.

Также установлена предельная норма для вывоза из Узбекистана физическими лицами товаров без представления таможенной декларации – она составляет три тысячи долларов.

Из Узбекистана можно беспошлинно увезти с собой, например, сорок килограммов фруктов и пять кило хлебобулочных изделий.

Беспошлинно можно ввезти на одного человека:

— 65 граммов ювелирных изделий;

— 2 литра алкоголя, в том числе пива;

— 10 пачек табачных изделий;

— 3 флакона духов и туалетной воды.

Норма вывоза физическим лицом отдельных видов товаров:

— рис общим весом не более 3 кг;

— 5 кг хлеба и хлебобулочных изделий;

— 2 кг мяса и мясных субпродуктов;

— 2 килограмма растительного масла;

— 2 кг сахара;

— 40 кг фруктов, ягод, сухофруктов, овощей.

Не нужно декларировать и платить пошлину за товары стоимостью:

— 2000 долларов, если вы добираетесь самолетом;

— 1000 долларов, если добираетесь на поезде;

— 300 долларов при въезде на автомобиле или же пешком.

При превышении норм беспошлинного ввоза товаров нужно будет заполнить декларацию и оплатить пошлину.

ЧТО ТАКОЕ «КРАСНЫЙ» И «ЗЕЛЕНЫЙ» КОРИДОР?

В международных аэропортах Узбекистана с 1 января 2019 года заработала система двойного коридора. Пассажиры, имеющие при себе товары, подлежащие письменному декларированию, направляются в «красный коридор», а те, кто заявляют об отсутствии таких товаров, – в «зеленый коридор». На автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска через таможенную границу данное новшество появится с 1 января 2021 года.

ЧТО ВАЖНО УЧЕСТЬ ПРИ ВЫЕЗДЕ ИЗ УЗБЕКИСТАНА

Необходимо иметь при себе чеки на все ценные предметы, купленные там. Более того, на материальные предметы культуры, например, иконы, самовары, ковры и антиквариат, необходимо иметь сертификат о том, что эти предметы не имеют исторической ценности. Сертификат можно получить в магазине, где куплены эти предметы, или в Министерстве культуры РУ.

Обмен валют

Теперь в Узбекистане можно обменять доллары по выгодному курсу в легальных обменных пунктах. Обычно они работают при банках. Примерный курс 1 доллар = 8300 сум. Но, все же лучше обменять в Казахстане. На сегодняшний день курс узбекской валюты 1000 сум равняется – 45 тенге 55 тиын.

Въезд на личном авто

Особых проблем для въезда нет. На границе необходимо будет оплатить пошлину и оформить страховой полис. А вот с праворульными машинами могут возникнуть трудности: не соответствуют техническому регламенту Узбекистана. В стране также полностью запрещена тонировка.

Регистрация

Если вы останавливаетесь в гостиницах, гостевых домах или хостелах, регистрацию вам сделают там же. Нужно сохранять штампы или чеки о проживании на всякий случай.

Транспорт

Между городами (если вы собрались с целью туризма) удобнее передвигаться на поездах. Скоростной поезд «Афросиаб» ходит между городами Ташкент-Самарканд-Бухара. Также есть фирменный поезд «Шарк», там сидячие места как в электричках. Есть обычные поезда с купе, например, можно на таком ночном поезде добраться из Ташкента в Бухару или Ургенч. Если билетов нет, можно всегда найти такси, но выйдет дороже. Если планируете посмотреть также Хиву, то имейте ввиду, что из Бухары в Хиву поезда не ходят. Можно поехать на такси. Обратно из Хивы (а точнее из Ургенча) можно самолетом добраться до Ташкента (или наоборот).

Что запрещается ввозить на территорию Республики Узбекистан

1. Произведения печати, рукописи, клише, рисунки, фотоснимки, фотопленки, негативы, кино-, видео- и аудио- продукцию, грамзаписи, звукоматериалы, направленные на подрыв государственного и общественного строя, нарушение территориальной целостности, политической независимости и государственного суверенитета, пропагандирующие войну, терроризм, насилие, национальную исключительность и религиозную независимость, расизм и его разновидность (антисемитизм, фашизм), а также материалы порнографического содержания;

2. Наркотические средства; психотропные вещества и прекурсоры без разрешения Министерства здравоохранения РУ;

3. Редкие и исчезающие виды животных, а также дикорастущие виды лекарственных, пищевых и декоративных растений, внесенных в Красную книгу, без разрешения Государственного комитета по охране природы РУ;

4. Ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней для коммерческих целей без лицензии Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли РУ (норма ввоза физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней, не облагающаяся таможенными платежами, составляет 5 изделий общим весом не более 65 граммов);

5. Лекарственные средства и медицинскую технику без разрешения Министерства здравоохранения РУ;

6. Радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства без разрешения Центра электромагнитной совместимости Министерства связи РУ;

7. Продукцию растительного и животного происхождения без разрешения санитарно-эпидемиологической службы;

8. Озоноразрушающие вещества и продукцию, их содержащие, без разрешения государственного комитета по охране природы РУ.

Особое внимание стоит обратить гражданам на порядок ввоза в Республику Узбекистан материалов религиозного содержания!

Под материалами религиозного содержания понимаются: книги, брошюры, журналы, газеты, листовки и другие печатные издания, аудиовизуальные произведения (теле-, кино- и видеофильмы, клипы, записи концертных программ, мультфильмы, аниме, хэнтай и др.), электронные носители информации (дискеты, CD, DVD диски, материалы, размещенные в сети Интернет, и другие), отражающие основы, историю, идеологию, учения и комментарии, а также практику обрядов различных религий мира».

Можно ввезти на территорию РУ юридическим и физическим лицам религиозные материалы для их собственных нужд в количестве не более трех экземпляров каждого наименования материала, если они не включены в список запрещенных.

Туристические маршруты страны являются открытыми, исключение составляет г. Термез (требуется получение специального разрешения на посещение).

Телефоны, по которым можно забронировать билеты до Ташкента: 8 (7252) – 54-02-75, 8 (747)- 392-22-22.

Путешествуйте правильно!

Подготовила Наталья Провозина

Самым удобным видом транспорта, на котором можно добраться до столицы Узбекистана, являются автобусы. С 2018 года они начали курсировать между городами Шымкент – Ташкент. Общая протяженность маршрута – 145 км, время в пути – около 3 часов без технических остановок.

Стоимость билетов намного понизилась. Об этом рассказали сотрудники автовокзала «Саяхат» (Старый автовокзал). На сегодняшний день цена за взрослый билет составляет 1700 тенге, по понедельникам 1500. Цена за детский билет составляет половину суммы.

Рейсы начинают работу с 8 утра до 19 вечера.

О самом главном! Пересечение границы возможно только с паспортом, даже у новорожденного ребенка он должен быть. Стоимость получения паспорта с 2019 года составляет — 20 200 тенге. Таможенный досмотр и пограничный контроль автобусы, пассажиры и багаж проходят вне очереди.

Предпринимателям, вывозящим из ЮКО продукцию с целью сбыта в соседней стране, напомним, что вес разрешенного багажа, за который не нужно будет доплачивать, не должен превышать 22 кг и иметь габариты не более 160 см по сумме трех измерений. Перевозиться багаж будет в багажном отделении автобуса. Кроме того, разрешается ручная кладь – вещи пассажира массой не более 8 кг, перевозимые пассажиром в салоне автобуса.

Другой багаж весом более 30 кг будет считаться оплачиваемым багажом, за что предусматривается дополнительная полная стоимость билета.

Напомним, пассажирские автобусные перевозки отсутствовали между Казахстаном и Узбекистаном на протяжении 17 лет.