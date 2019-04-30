В Шымкенте во Дворце школьников пройдет мероприятие, посвященного празднованию 74 — годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне.

4 мая 2019 года в 11.00 часов, в преддверии славной даты 9 Мая для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей блокадного Ленинграда во Дворце школьников пройдет праздничное мероприятие «Нам выпала честь прикоснуться к Победе…», посвященное празднованию 74 — годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Организует его Славянское этнокультурное объединение города Шымкент.

Среди участников ветераны, труженики тыла и дети блокадного Ленинграда:

Жорбанов Торегельды – ветеран ВОВ, Умбеталиев Кенес Умбеталиевич – труженик тыла, участницы блокадного Ленинграда: Репина Ирина Георгиевна, Федеряева Людмила Мартыновна, Ячевская Татьяна Яковлевна, Сейтакова Рашида Мирзахановна, Полупанова Инна Викторовна. Общее количество присутствующих 480 человек.

Праздничный день начнется с показательного выступления барабанщиков во дворе Дворца школьников. В фойе прозвучат мелодии военных лет в исполнении военно-духового оркестра воинской части 6506 Национальной гвардии Республики Казахстан.

Действие начнется в актовом зале с театрализованной постановки «Начало войны», в исполнении кружка Дворца школьников «Шабыт».

Минутой молчания почтят павших героев войны с возложением гирлянды «Славы».

Красной нитью пройдет через весь концерт тема Великой Отечественной войны: театрализованные постановки хода войны, учащиеся школ прочтут стихотворения о войне, учителями будут исполнены военные песни «Журавли», «Катюша» и «Огонек».

Праздничное мероприятие дополнит показ видео кадров военной хроники, а также участников блокады Ленинграда.