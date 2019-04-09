Центры соцобслуживания появились сразу в четырех районах Шымкента при ЦОНах. В этих центрах членам малообеспеченных семей и многодетным матерям окажут психологическую и правовую помощь, посодействуют в оформлении социальных выплат.

«Документы будут приниматься с первого апреля, когда в силу вступят изменения в законе. Пока же специалисты консультируют горожан, предоставляют перечень необходимых документов, – пояснила заместитель акима города Шымкента Гульжан Курманбекова. – Кроме того, по приказу министра труда и соцзащиты населения РК мы сейчас создаем социальную базу населения, в которую будут внесены все необходимые данные».

Всего же в Шымкенте проживает 31 тысяча многодетных матерей. С первого апреля социальные выплаты для этой категории населения вырастут в два раза, с 10 тысяч до 20-ти тысяч тенге.

По словам Курманбековой, с 1 апреля в Шымкенте будет увеличено количество семей, получающих адресную социальную помощь. При центрах социального обслуживания скоро начнут работать и отдельные центры обслуживания матерей, где многодетным родительницам начнут оказывать услуги по правовым и психологическим вопросам, консультировать по жилищным и социальным выплатам. Это позволит не допустить социальной напряженности.

Также планируется запустить центры активного долголетия, где представители старшего поколения смогут заниматься спортом, обучаться компьютерной грамотности, получать правовые и психологические услуги, а также проводить время за шахматами.

Еще один проект – реабилитационный центр для инвалидов «Шапагат». В его рамках будут оказываться специальные социальные услуги инвалидам I и II группы старше 18-ти лет, а люди с ограниченными возможностями III группы смогут пребывать в стационарных и полустационарных условиях сроком до одного месяца.

Кроме этого, в пилотном режиме начал работать электронный портал благотворительности Meyirim.kz. На портале принимаются заявки от малоимущих семей и других категорий граждан, нуждающихся в благотворительной помощи. Социальный портал будет запущен с апреля, с его помощью предусмотрено оказать помощь около двум тысячам семей с низким уровнем дохода.

Адреса новых центров:

по Енбекшинскому району – улица Капал батыра, б/н;

по Абайскому району – улица Мадели кожа, б/н (ЦОН);

по Аль-Фарабийскому району – улица Ш. Калдаякова, 13а;

по Каратаускому району – улица Байдибек би, б/н.