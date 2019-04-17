«Долгое время работала в редакции газеты в городе Семее, директор которой мало того, что выплачивал в месяц всего 10 или 15 тысяч тенге, не пополнял пенсионные счета сотрудников, к тому же после увольнения утверждает, что его задолженность передо мной составляет всего 55 тысяч тенге, хотя должно быть гораздо больше, но и эти деньги он так и не выплатил! Кормит обещаниями вот уже около года! Прошу принять меры по отношению к этому человеку».

Ответ: «Что касается задолженности по заработной плате. Для выявления нарушения данного факта необходимо провести проверку в организации, где вы работали.

Государственный контроль за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан осуществляют государственные инспекторы труда. Проверка осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом РК.

Основаниями внеплановой проверки проверяемых субъектов являются письменное обращения физических и юридических лиц, права которых нарушены (п.3 ст.144).

Согласно пп.21) ст.22, пп.3) ст.192 пп.4) ст.194, Кодекса работник имеет право на обжалование действий (бездействия) работодателя по вопросам трудовых отношений в местный орган по инспекции труда с указанием адреса предприятия, конкретных нарушений и конкретного промежутка времени (с указанием конкретных дат), к которому относятся все вопросы, подлежащие проверке.

В этой связи, для защиты своих трудовых прав вам необходимо письменно обратиться в управление государственной инспекции.

На основании вашего заявления госинспектором труда будет осуществлена проверка на предприятии и приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Относительно не произведения пенсионных взносов и социальных отчислений. В соответствии с действующим законодательством задача по обеспечению полноты и своевременности перечисления обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений возлагается на органы налоговых служб.

Кроме того, согласно пп.5 п.6 ст.91, п.3 ст.92 КоАП неперечисление и неудержание обязательных пенсионных взносов в единый пенсионный фонд, неуплата (неперечисление), социальных отчислений влечет административную ответственность.

Рассмотрение данных дел относится к компетенции органов государственных доходов Министерства финансов РК (ст.720 КоАП).

В этой связи о факте неперечисления работодателем ваших пенсионных взносов и социальных отчислений вам следует обратиться в налоговые органы».