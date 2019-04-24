24 апреля 2019 года в Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан состоялось очередное заседание лингвистической комиссии.

Ее вывод: Кандидат в Президенты Республики Казахстан Садыбек Тугел свободно владеет государственным языком.

«24 апреля 2019 года в Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан состоялось заседание лингвистической комиссии по установлению свободного владения государственным языком Садыбека Тугел, выдвиженца от Республиканского общественного объединения «Республиканское движение Ұлы Дала Қырандары».

Лингвистический экзамен был проведен по всем трем этапам: написание письменного задания на тему, чтение печатного текста и публичное выступление на заданную лингвистической комиссией тему не менее пятнадцати минут. После сдачи экзамена состоялось обсуждение и подведение итогов лингвистической комиссией. На заседании присутствовал член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Ляззат Сулеймен.

Работа комиссии осуществлялась открыто и гласно, а средства массовой информации узнали о результатах экзамена сразу после подведения итогов. Озвучил результаты заседания член лингвистической комиссии доктор философских наук, академик, профессор Гарифолла Есім.

Письменное задание было на тему: «Тәуелсіз мемлекеттер достастығы – тарихы мен бүгіні». Письменная работа оценивалась по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации. Претендентом было допущены незначительные пунктационные ошибки.

Во втором задании претендент прочел отрывок из сборника Абиша Кекилбаева «Дала балладалары». Во время прочтения текста претендент показал свободное владение государственным языком.

Третьим заданием было 15-минутное выступление на тему «Бабалар сөзі – даналық көзі». Член комиссии отметил, что у Садыбека Тугел высокий уровень владения языком и культуры речи.

По результатам состоявшегося экзамена лингвистическая комиссия открытым голосованием единогласно приняла решение о том, что кандидат в Президенты Республики Казахстан Садыбек Тугел свободно владеет государственным языком», — говорится в сообщении ЦИК.