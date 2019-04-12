Ключи от квартир получили сотрудники прокуратуры Сарыагашского района.

В прокуратуре Сарыагашского района 8 сотрудников получили квартиры, расположенные в «таможенном городке». Все они являются семейными.

До этого они проживали в съемных домах без центрального отопления и без других коммунальных благ.

Ключи от служебных квартир новоселам вручил сам прокурор области Нургалым Абдиров и пожелал им семейного благополучия.

Отмечается, что на сегодняшний день в Туркестанской области в ведомственных квартирах проживают 34 сотрудника прокуратуры. Рассматривается вопрос обеспечения жильем и других нуждающихся, в том числе сотрудников переехавших работать в город Туркестан.

Жанар Есенбекова