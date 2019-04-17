В селе Торткуль Ордабасинского района Туркестанской области прошла необычная свадебная гулянка. Вместо дорогих авто жених решил арендовать тракторы своих односельчан, передает KAZ.NUR.KZ.

Жители села Торткуль Дархан и Марал сыграли свадьбу в конце прошлого года.

Дархан хотел, чтобы у их свадьбы была своя изюминка и, посоветовавшись с друзьями, решил собрать кортеж из тракторов.

Его идею поддержали все друзья и односельчане-трактористы.

Супруга Дархана узнала о его затее незадолго до свадьбы. Для молодой невесты этот кортеж стал самым настоящим сюрпризом.