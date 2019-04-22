вечером автобус молодежной хоккейной команды попал в ДТП в Канаде. Авария произошла на одной из трасс провинции Саскачеван. Автобус, в котором игроки Humboldt Broncos ехали на игру с Nipawin Hawks, столкнулся с грузовиком в 30 километрах от города Тисдейл. В результате ДТП погибли десять игроков и еще шесть человек, в том числе водитель автобуса, тренер, его ассистент, врач и два журналиста местного радио. Еще 13 человек получили ранения, один из пострадавших был парализован. Водитель грузовика не пострадал.