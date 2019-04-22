2019
20 апреля в Казахстане в Кордайском районе Жамбылской области Toyota Camry врезалась в припаркованный у дороги грузовик. Водитель ехавшего следом автобуса попытался избежать столкновения, но в результате опрокинул машину. В результате ДТП на месте погибли восемь человек, еще трое позже скончались в больнице, 29 человек пострадали.
17 апреля на Мадейре произошло ДТП с участием туристического автобуса. Водитель потерял управление, после чего автобус съехал с дороги и упал на дом. В результате аварии погибли 29 человек, еще 27 пострадали. По данным немецкого МИД, в автобусе ехали туристы из Германии. Как сообщают СМИ, среди раненых два португальца — водитель автобуса и гид.
5 апреля в Нигерии на дороге в районе города Фаскари (штат Кацина) перегруженный автобус Mitsubishi перевернулся, когда водитель превысил скорость и не справился с управлением. В автобусе в момент аварии находились 57 пассажиров, 19 из них погибли, 38 получили ранения.
22 марта на западе Ганы в округе Северный Кинтампо произошло лобовое столкновение двух автобусов. После столкновения один из автобусов загорелся, другой автобус опрокинулся в кювет. В результате аварии погибли более 70 человек.
22 марта в Китае в провинции Хунань на трассе Чанша — Чжанцзяцзе в городе Чандэ в результате аварии загорелся туристический экскурсионный автобус. В автобусе находились 53 пассажира, два водителя и один экскурсовод. Погибли 26 человек, еще 28 пострадали.
6 февраля автобус столкнулся с фургоном в Пакистане в округе Карак, провинция Хайбер-Пахтунхва. В результате ДТП автобус загорелся, 13 человек погибли на месте. Местные жители смогли вытащить из горящего автобуса четырех человек и доставили их в больницу. Позднее двое пострадавших скончались.
3 февраля в Калужской области опрокинулся автобус с детьми, которые ехали из города Ярцево Смоленской области в филармонию для участия в конкурсе. По данным МЧС, погибли трое детей и четверо взрослых. В результате ДТП травмы получили 38 пассажиров. В автобусе на момент аварии было 45 пассажиров, из них 31 ребенок.
2018
31 декабря в городе Леон в Мексике автобус перевернулся и свалился в овраг. В результате ДТП девять человек погибли, 59 получили ранения той или иной степени.
27 декабря автобус перевернулся и упал в реку в провинции Уарочири в Перу. В результате ДТП восемь человек погибли, около 30 пострадали. Всего в автобусе, направлявшемся из города Уанкайо в Лиму, находилось 55 человек, включая водителя.
24 декабря на западе Демократической республики Конго (ДРК) автобус столкнулся с грузовой фурой. В результате аварии погибли около 50 человек.
22 декабря автобус упал в ущелье с высоты 400 метров непальском районе Данг. В автобусе находились 37 человек, из них 34 учащихся, двое учителей и водитель. Они ехали с экскурсии в ботанический сад. Погибли 23 человека, 14 пострадали.
18 декабря на востоке восточноафриканской республики Уганда водитель автобуса потерял управление, транспортное средство перевернулось и упало с обрыва. В результате 19 человек погибли, еще шесть пострадали.
16 декабря рано утром в Швейцарии, недалеко от Цюриха, пассажирский автобус, следовавший из Генуи в Дюссельдорф, врезался в стену. В результате ДТП один человек погиб, 44 получили травмы, среди потерпевших – десять россиян. В автобусе также были граждане Швейцарии, Германии, Италии, Албании, Колумбии, Иордании, Румынии, Боснии, Нигерии, Ганы и Бенина.
7 ноября на северо-востоке Зимбабве неподалеку от города Русапе произошло столкновение двух автобусов. Погибли 47 человек – их 45 взрослых и двое детей.
21 октября на северо-востоке Пакистана в городе Дера-Газни-Хан в провинции Пенджаб произошло столкновение двух автобусов, двигавшихся с большой скоростью. В результате 19 человек погибли, 35 получили ранения.
10 октября в Кении в округе Керичо автобус, рассчитанный на перевозку 67 человек, съехал с дороги во время крутого подъема, сбил ограждение и перевернулся. Погибли 50 человек, среди них восемь детей в возрасте до пяти лет.
21 сентября на западе Афганистана автобус, двигавшийся из провинции Фарах в сторону Кабула, столкнулся с грузовиком. Погибли 15 человек, 35 получили ранения.
18 сентября в иранской провинции Исфахан пассажирский автобус, идущий из Тегерана в Керман, был сбит бензовозом на автостраде перед въездом в город Бадруд. В результате аварии 21 человек погиб, еще трое получили ранения.
11 сентября в округе Джагтьял штата Телингана в Индии направлявшийся к святилищу Кондагатту автобус, в котором находилось порядка 70 человек, из-за отказа тормозов рухнул в пропасть, перевернувшись несколько раз. Погибли 50 человек, 20 пострадали.
8 сентября в районе города Сукабуми в провинции Западная Ява в Индонезии туристический автобус упал в ущелье глубиной 30 метров. Автобус перевозил сотрудников фирмы Catur Putra Group, дилера Honda, которые направлялись к популярному у туристов месту для сплава по реке. Погибли 17 человек, десятки получили ранения.
8 сентября в афганской провинции Кандагар в районе Жари автобус столкнулся с грузовиком. Погибли 15 человек, 25 получили ранения.
25 августа в Болгарии в районе Искырского ущелья водитель автобуса потерял управление, в результате чего тот съехал с дороги и перевернулся. При этом автобус столкнулся с несколькими автомобилями. В результате аварии из 33 пассажиров погибли 16 человек, 27 пострадали.
17 августа автобус с украинскими туристами перевернулся в Польше. ДТП произошло в Подкарпатском воеводстве на трассе между Перемышлем и Саноком. Автобус, в котором находились 54 туриста из Львова, направлявшихся в Вену, съехал с дороги и упал с откоса, несколько раз опрокинувшись. Погибли три человека, 42 были госпитализированы.
14 августа в высокогорном районе Эквадора разбился автобус, 23 человека погибли. Авария произошла на автомагистрали между городами Пифо и Папаллата, на участке, известном как «поворот смерти». Представитель спасателей сообщила, что автобус с иностранными номерами перевернулся, после чего в него врезался грузовик. Среди погибших двое детей, ранения получили 14 человек.
4 августа автобус столкнулся с автоцистерной, перевозившей нефтепродукты, в городе Кохат (провинция Хайбер-Пахтунхва) на севере Пакистана. Погибли 20 человек, еще 35 получили ранения.
В ночь на 16 июля в Пакистане грузовик протаранил автобус, в котором гости ехали на свадьбу. Инцидент произошел в округе Матияри в провинции Синд. Автобус стоял на обочине из-за поломки, когда в него сзади врезался грузовик. В результате ДТП 15 пассажиров погибли на месте. Еще двое скончались позднее в больнице из-за полученных травм. Среди погибших – двое детей. Травмы получили 13 человек.
29 июня автобус столкнулся с грузовиком в китайской провинции Хунань. Жертвами аварии стали 18 человек, еще 14 пострадали. Автобус выехал за центральное разделительное ограждение и столкнулся с ехавшим в противоположном направлении полуприцепом.
15 июня пассажирский автобус врезался в скалу на шоссе в районе города Потоси в Боливии. В результате ДТП погибли 17 человек, еще 22 человека получили ранения. Причиной аварии стало превышение скорости.
13 июня на севере Индии автобус с пассажирами, ехавший по автостраде, врезался в дорожное ограждение при попытке обогнать автомобиль, после чего перевернулся. В результате ДТП погибли 17 человек, 12 получили ранения.
30 мая в штате Ондо на юго-западе Нигерии 20 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и автомобиля.
В ночь на 26 мая пассажирский автобус столкнулся с трактором и пивной автоцистерной на западе Уганды, в районе Кирьяндонго. Жертвами ДТП стали 48 человек, в том числе 16 детей.
3 мая на востоке Индии, в районе города Мотихари (штат Бихар), автобус перевернулся, а затем загорелся. В результате ДТП погибли 27 человек.
22 апреля вечером в провинции Хвэнхэ-Пукто КНДР упал с моста туристический автобус. В результате аварии погибли 32 гражданина КНР и четыре жителя Северной Кореи.
9 апреля на севере Индии, в округе Кангра (штат Химачал-Прадеш), школьный автобус съехал в ущелье глубиной около 30 метров и перевернулся. Погибли 30 человек – 27 учеников младших классов, два учителя и водитель автобуса.
6 апреля вечером автобус молодежной хоккейной команды попал в ДТП в Канаде. Авария произошла на одной из трасс провинции Саскачеван. Автобус, в котором игроки Humboldt Broncos ехали на игру с Nipawin Hawks, столкнулся с грузовиком в 30 километрах от города Тисдейл. В результате ДТП погибли десять игроков и еще шесть человек, в том числе водитель автобуса, тренер, его ассистент, врач и два журналиста местного радио. Еще 13 человек получили ранения, один из пострадавших был парализован. Водитель грузовика не пострадал.
21 марта на северо-востоке Таиланда, в провинции Накхонратчасима, двухэтажный автобус, направлявшийся из провинции Чантхабури в Саконнакхон, столкнулся с грузовиком. Погибли 19 человек, около 35 получили ранения.
21 марта на филиппинском острове Миндоро, в провинции Западный Миндоро, автобус съехал с трассы и рухнул в овраг. В результате ДТП погибли 19 человек, еще 25 пострадали.
14 марта на юге Афганистана, в провинции Кандагар, автобус столкнулся с автомобилем в районе Мейванд. В результате аварии по меньшей мере 17 человек погибли, ранения получили 24 человека.
21 февраля на Панамериканском шоссе, в регионе Арекипа (Перу), пассажирский автобус упал с обрыва в 200-метровую пропасть. Погиб 51 человек.
10 февраля на автотрассе в провинции Западная Ява в Индонезии произошла авария с автобусом. Погибли 27 человек, 16 пострадали.
Вечером 9 февраля в Гонконге водитель двухэтажного автобуса потерял контроль над транспортным средством, после чего оно опрокинулось на бок. Погибли 19 человек, еще 40 получили травмы разной степени тяжести.
28 января недалеко от столицы Нигерии Абуджа произошла авария. Водитель автобуса потерял контроль и врезался в грузовик. 17 человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице. Семь человек были госпитализированы.
18 января на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. Погибли 52 человека — все граждане Узбекистана, еще пятерым, в том числе трем водителям-казахстанцам, удалось спастись.
2 января в Перу, в 70 километрах от перуанской столицы Лимы, на участке серпантина, известного как «поворот дьявола» (Curva del Diablo), произошло столкновение автобуса с грузовой фурой. В результате автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, упал в пропасть с высоты 100 метров, погибли 48 человек.