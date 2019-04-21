«Эта возмутительная ситуация на границе Узбекистана с Казахстаном, с которой столкнулись наверное многие из нас, живущих на юге. Таможенный пост Капланбек. Наши таможенники не могут организовать работу, по разным я думаю причинам, основной, наверное, является не нахождение на рабочем месте полного состава работников, поскольку из 8 окон работают всего 4.

Люди стоят по несколько часов под дождем, это дети, старики, женщины. Прохождение таможенного поста Узбекистана занимает не более 5-7 минут. Прошу обратить внимание на данную ситуацию руководство таможенного комитета, думаю что надо выходить с официальным письмом в Таможенный комитет РК. Бесчеловечное отношение. Слов нет! Прошу максимальный репост!», — рассказала о ситуации на границе пользователь facebook Гульнара Козыбакова.



В тоже время ДГД по Туркестанской области сообщает что на таможенном пункте пропуска Капланбек стоят 30 единиц автотранспорта.