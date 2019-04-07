Сегодня, 7 апреля, на трассе Шымкент-Ленгер по ул. Капал батыра произошло жуткое ДТП.

Автомобиль Ауди 100 на огромной скорости врезался в бетонную опору моста. От мощного удара автомашина загорелась. Водитель на машине скорой помощи был доставлен в больницу скорой медицинской помощи. Пассажир иномарки погиб на месте.

Очевидцы происшествия говорят, что видели на переднем сиденьи обгоревшее тело.

По неподтвержденным данным, в машине были еще двое. На месте ДТП прибыли пожарные расчеты, которые потушили Ауди. На месте работали дознаватели.