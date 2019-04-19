На очередном XVIII съезде партии «NurOtan» президент Нурсултан Назарбаев поручил выделить 90 миллиардов тенге на реализацию проекта «Аул — колыбель страны». В связи с этим Министерство национальной экономики Республики Казахстан определило список из 1753 перспективных населенных пунктов по всей стране, в том числе 159 населенных пунктов в Туркестанском регионе. Об этом сообщил заместитель акима области Ербол Садыр на XXXVIII внеочередной конференции регионального отделения «NurOtan» в Туркестане.

В работе конференции, организованной партией «NurOtan», приняли участие первый заместитель председателя партии Н. Жолдасов, секретарь областного маслихата К. Балабиев, депутаты маслихата, члены первичных партийных организаций, представители молодежного крыла «Жас Отан», представители средств массовой информации.

В ходе встречи председатель партии Н. Назарбаев дал поручения, данные на следующем XVIII съезде партии, — реализация национальных проектов «Помощь населению», «Счастливая семья», «Аул — колыбель страны», «Счастливый дом» и делегатов на XIХ съезд «NurOtan» вопросы выборов.

В ходе выступления заместитель акима области Ербол Садыр отметил, что поставлена задача по реализации «Счастливой семьи», предложенной на съезде партии. В этом направлении совместно с областным филиалом партии «Nur Otan» необходимо активизировать меры поддержки многодетных семей.

На съезде партии были представлены проекты «Бақытты отбасы», «Помощь народу», «Ауыл – ел бесігі» и «Құтты мекен». Сегодня в этом направлении уже начата работа. В этих проектах предусмотрены меры по повышению социального положения страны, развитию регионов, возрождению населенных пунктов, начиная с крупных городов. В 2019 году в области для реализации мероприятий в рамках проекта из республиканского бюджета выделено 3 669,4 млн тенге. По области планируется финансирование 6 населенных пунктов: Байдибекский район, Байдибекский район, Кызылкия Казыгуртского района, населенный пункт Когам Отырарского района, Береке Сарыагашского района, Абай Келесского района и Ынтымак города Кентау», — сказал Е. Садыр.

На собрании были избраны делегаты-участники очередного ХІХ съезда партии «Nur Otan», который состоится 23 апреля в Нур-Султане.