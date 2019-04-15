Для более сотни шымкентцев лето 2018 года стало действительно счастливым. Ведь многие очередники получили квартиры по программе «Нурлы жер», арендное жилье. Новоселье праздновали в микрорайоне Нурсат. Но не долго музыка играла…

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Гульмира (имя изменено) — мама троих деток, которых воспитывает одна. Получив квартиру, она прыгала от счастья в буквальном смысле. «Квартира большая и просторная, — рассказала жительница многоэтажки. — Места, конечно, достаточно. За это огромная благодарность нашему правительству. Но ведь качество жилья оставляет желать лучшего. Мы небольшую сумму платим, но все же. Неужели мы не люди? Не успели заехать, через месяц уже обои отклеились, кафель отошел, когда дали отопление, прорвало трубы, затопило всю ванную комнату, соседей с первого этажа тоже подтопило. Приходили представители подрядной организации, сказали, чтобы я нашла кафель похожий на тот, который у меня в ванной комнате, а они приедут и сделают ремонт. К сожалению, ни времени, ни лишних средств на тот момент у меня не было. В общем, их я больше не видела. Ванная комната, а точнее пол в таком же состоянии, приходится прикрывать ковриком».

Да, я тоже живу в этом доме, и моя квартира ничем не отличается от соседних. И у меня появились трещины в стенах. В ванной комнате из-за сырости поселилась плесень. Вымывала ее «Белизной», но видимо это какая-то особая плесень: хлором ее не возьмешь. Пластиковая дверь на балкон не закрывается. Чтобы ее закрыть, требуется прямо таки мужская силища. Въезжая в квартиру, в акте приемки все минусы-огрехи я указала, но так никто и не приехал исправить недоработки.

Если бы я прошла по всем квартирам в доме, то мне бы не хватило и двух дней для того, чтобы собрать жалобы и претензии жильцов. Что примечательно, многие, как выяснилось бояться жаловаться, а точнее писать заявления на то, чтобы строители исправили недоделки, которых по всему дому очень и очень много.

Хичкок бы позавидовал «декорациям»

Попросив ключи у домкома, спускаюсь в подвальное помещение.

Сказать, что я испытала самый настоящий страх и шок, значит нечего не сказать. Отовсюду течет вода: со стен, с труб, с потолка. Под квартирами сам по себе появился бесплатный бассейн, жильцам остается только прикупить ласты и заняться водным спортом. Боюсь представить, что же будет летом, от комариного роя придется, наверное, бежать далеко-далеко. Но вот беда — некуда.

В бойлерной и в отсеке, где находятся электрощиты, сырость и опять же вода. Работы по устранению строительного брака очень много. Не прошло и года с момента сдачи нашего дома в эксплуатацию, а ему уже требуется капитальный ремонт.

«Страшно жить в этом доме, за детей страшно. Мало ли, что может произойти ночью, когда мы будем спать. Не дай Бог землетрясение случится, и мы что, рухнем вместе с домом? — вопрошает одна из жительниц по имени Нурсулу. – Понятно, что за квартиры мы платим маленькую сумму, но хочется, чтобы отношение к нам было все же человеческое».

Пишите, приедем

Как рассказал нам в телефонном разговоре заместитель руководителя управления строительства г. Шымкента Галымжан Амирбекович Утенбаев, жильцам, у которых есть претензии, и тем, кому необходимо исправить недоработки строителей, необходимо в произвольной форме написать заявление.

«Обязательно нужно указать причину обращения. Написать номер своего телефона, точный адрес. Мы направим подрядную организацию, которая должна исправить все погрешности. Порой бывает, что мастера приезжают по адресу, а на звонки жильцы не отвечают. Должна быть обратная связь», — посоветовал Галымжан Амирбекович.

Смею заверить, что подготовка такого коллективного заявления уже началась. Буквально с каждой квартиры имеется заявка. Самые распространенные проблемы, которые нужно устранить: трещины в стенах, треснувший кафель, отклеившиеся обои, незакрывающиеся пластиковые двери и окна.

К сожалению, до руководителя подрядной организации дозвониться мне не удалось. Но пусть данная публикация будет официальным заявлением на устранение недоработок подрядчиков-строителей в многоэтажке по адресу: микрорайон Нурсат, д. №87.

На особом контроле

В своем первом интервью для СМИ глава государства Касым-Жомарт Токаев, отметил, что на социальную сферу в этом году будет затрачено более 2 трлн тенге, в частности, в рамках программы «Нурлы жер» будет построено более 40 тыс. арендных квартир для обеспечения жильем нуждающихся семей. В этой связи Касым-Жомарт Кемелевич пообещал лично контролировать процесс строительства.

«Прежде всего, мы хотим улучшить качество жизни каждого гражданина Казахстана. Поэтому необходимо обратить внимание на проблемы инфраструктурного характера, которые напрямую влияют на качество жизни населения. Это проблема жилищно-коммунального хозяйства, то есть отопления и водоснабжения, канализации, дорог, газификации, экологии и безопасности. В ходе визитов в регионы я буду внимательно следить за процессом жилищного строительства», — добавил тогда Токаев.

Так что, господа подрядчики, призываем добросовестно выполнять свои обязательства.

Закон для всех един?

Статья 69 Гражданского Кодекса РК. «Гарантийный срок эксплуатации объектов».

1. Гарантийный срок эксплуатации объектов строительства устанавливается в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан.

Во всех иных случаях гарантийный срок устанавливается в зависимости от нормативного срока эксплуатации построенного объекта (в соответствии с классом капитальности строения в целом или произведенных отдельных видов строительно-монтажных работ) при заключении договора между заказчиком и подрядчиком (генеральным подрядчиком) на строительство, но не может быть менее двух лет со дня приемки объекта в эксплуатацию. Данный предел гарантийного срока не распространяется на временные строения и сооружения подсобно-вспомогательного назначения, предназначенные для личного пользования граждан.

2. Ответственность по выявленным в течение установленного гарантийного срока несоответствиям и нарушениям возлагается на подрядчика (генерального подрядчика) с обязательствами по их устранению.

3. Если выявленные в течение гарантийного срока несоответствия и нарушения были вызваны в результате некачественной работы других исполнителей (изыскателей, проектировщиков, субподрядчиков, производителей или поставщиков строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования), то подрядчик (генеральный подрядчик) вправе полностью или частично переложить ответственность на виновное лицо.

4. Если выявленные в течение гарантийного срока несоответствия и нарушения были вызваны несоблюдением правил эксплуатации и содержания объекта либо обстоятельствами, не зависящими от исполнителей строительно-монтажных работ, то последние освобождаются от ответственности.

5. Споры и взаимные претензии по мерам и степени ответственности, связанные с гарантийными сроками эксплуатации объектов, решаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Отмечу, что на сегодняшний день гарантийный срок эксплуатации объектов составляет 5 лет.

Наталья Провозина

P.S. В минувший понедельник подготовленное заявление было направлено в управление строительства г. Шымкента. Жильцы дома надеются, что подрядная организация обратит внимание на дом № 87 и исправит все имеющиеся недоработки.