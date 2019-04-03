Молодые семьи будут обеспечены жильем по государственной программе. Важное условие — стабильный доход супругов. Но если этот вопрос рассмотрят на высоком уровне, условия могут измениться.

В Шымкенте в очереди на жилье стоят свыше 37 тысяч человек. Из них 1753 — дети, оставшиеся без попечения родителей. 14 тысяч 708 — малообеспеченные. Свыше 21 тысячи — государственные служащие, работники бюджетных организаций, военные. Еще 20 очередников живут в аварийных домах. Состоящим на учете каждый год необходимо обновлять документы.

Оразали Марат, руководитель управления жилья и жилищной инспекции г. Шымкента:» Пользуясь случаем, хочу через СМИ обратиться к жителям, стоящим в очереди на получение жилья. Приходите в управление жилья и жилищной инспекции, которое находится в девятиэтажке на углу ул. Айбергенова и проспекта Республики и проверьте как продвигается ваша очередь, а также если необходимо обновить документы, то сделайте это незамедлительно».

Напомним, что 15 многоэтажек Шымкента уже готовы к заселению. Ведется строительство еще 132 домов. 75 — за счет бюджетных средств, 49 — частные вложения. Еще 8 домов построят в рамках государственно-частного партнерства.