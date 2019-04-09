В Туркестане под председательством Кайнара Абасова состоялось очередное заседание Регионального совета Палаты предпринимателей Туркестанской области.

На заседании были рассмотрены важные вопросы касательно инициатив бизнеса Туркестанской области.

Первое, что было поднято в ходе Совета, это создания «Единого окна» обслуживания бизнеса по всем мерам государственных программ, чтобы бизнесменам было проще и удобнее получать услуги по инструментам поддержки. Тем самым исключить прямое взаимодействие бизнеса с государственными институтами развития.

По словам директора Палаты предпринимателей Туркестанской области Динмухамеда Абсаттарова, данные меры существенно улучшат качество и скорость рассмотрения обращения бизнеса по тем или иным мерам господдержки.

Также на Совете обсудили инициативу инструмента дешевых и длинных кредитов для Агропромышленного сектора взамен безвозвратных субсидий, которые ежегодно плохо осваиваются и становятся обоснованием для коррупционных интриг.

Члены совета также рассмотрели вопрос усилений роли микрофинансовых организаций в экономике бизнеса и региона в целом.

Председатель регионального совета Кайнар Абасов отметил, что у Палаты должно быть своя микрофинансовая организация.

В ходе заседания также были рассмотрены и согласованы кандидатуры в состав Регионального совета. По единогласному решению были избраны 15 предпринимателей из разных районов и отраслей Туркестанской области, которые могут быть полезными в развитии малого и среднего бизнеса.

Наряду с этим, членам регионального совета была презентована новая льготная программа поддержки предпринимательства.