8 апреля 2019 года Туристским информационным центром «Turkistan Tourism Center» Управления туризма Туркестанской области была организована встреча с ремесленниками области.

В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы по реализации их изделий и продвижение их на предстоящем фестивале «Soul of Nomads», который пройдет в рамках экспедиции «Легенды юга».

Руководитель Управления туризма О. Шинтаев отметил важность участия ремесленников в данном мероприятии, которое позволит им раскрыть свой потенциал и реализовать туристские сувениры. А также будет создано централизованное портфолио мастеров, и чтобы каждый ремесленник имел возможность проводить мастер-классы на своих рабочих местах.