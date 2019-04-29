Сегодня вынесено решение по факту жестокого убийства Хусана Турдиева.

Напомним, молодой человек скончался в результате ножевых ранений. Решение по этому делу вынесла судья специализированного межрегионального суда Айжан Медеубекова. По решению суда трое из четырех подозреваемых были освобождены из зала суда. Получается, что 7 месяцев пока длились разбирательства за решеткой находились невиновные. Виновным в тяжком преступлении был признан один человек. Ближайшие 10 лет ему предстоит провести за решеткой.

Напомним, 24 июня прошлого года братьев Хасана и Хусана Турдиевых избили несколько человек. Во время драки в одного из братьев-близнецов – Хусана 8 раз вонзили нож. В результате тяжелых ранений молодой человек скончался по дороге в больницу.