Шымкентский марафон бьет рекорды по количеству участников.

В Шымкенте прошел грандиозный спортивный марафон, чтобы принять участие в нем зарегистрировались более тысячи участников.

Пробежать марафон длиной в 5, 10, 21 и 42 км приехали гости из России, Кыргызстана, Узбекистана и других городов Казахстана.

Участники марафона с самого утра собрались на площади Наурыз, в самом сердце Шымкента, там был дан старт, самым пожилым участником марафона стала Вабенко Нина Анатольевна, в свои 84 года это ее четвертый марафон с дистанцией 5 км и на нем марафонка со стажем останавливаться не собирается.

«Я еще полна сил и энергии, бежать марафон-это кайф! В следующем году, даст Бог, еще пробегу», — делится Нина Анатольевна.

После забега организаторы марафона угостили всех участников отменным восточным пловом. Кроме того спонсоры вручили подарки: технику и гаджеты.

Жания Алимжан