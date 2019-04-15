Первые результаты налоговой амнистии

С 1 января 2019 года вступил в силу закон, предусматривающий проведение налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса, а с 8 февраля 2019 года введены в действие Правила списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки (основного долга).

По состоянию на 1 апреля 2019 года, органами государственных доходов по городу Шымкенту вынесены решения о списании задолженности по 329 налогоплательщикам, погасившим сумму основного долга в размере 21 млн тенге, числящейся по состоянию на 1 октября 2018 года.

По данным налогоплательщикам уже списана пеня в сумме 12 млн. тенге. В целом, по предварительным данным, под амнистию подпадают 4822 субъекта среднего и малого бизнеса города Шымкента, которые по состоянию на 1 октября 2018 года имеют налоговую задолженность в размере 45,9 млрд тенге.

При этом обращаться в органы государственных доходов субъектам малого и среднего бизнеса не нужно — списание пеней и штрафов будет проводиться без заявления налогоплательщика.

Для тех налогоплательщиков, которые получили отсрочку/рассрочку по уплате налогов или находятся в реабилитационной процедуре после досрочного погашения суммы основного долга, необходимо обратиться с заявлением в территориальное управление государственных доходов о списании суммы пени и штрафов.

По всем имеющимся вопросам касательно налоговой амнистии можно обратиться в Департамент государственных доходов по городу Шымкенту по телефону 35-51-87, а также непосредственно по месту регистрации в территориальные органы государственных доходов.