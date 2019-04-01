В третьем миллионнике страны пройдет масштабный общегородской забег.

Его для всех любителей спорта и бега, гостей и жителей Шымкента организует компания «Technоdom». В преддверии марафона, чтобы о забеге узнали как можно больше людей, представители Технодома устроили настоящее шествие по городскому Арбату.

Начали свое шествие участники акции от компании «Technоdom» под зажигательную музыку. Таким образом представители торговой сети по продаже бытовой техники и электроники решили рассказать о предстоящем общегородском забеге. По задумке организаторов, в «Technodom Shymkent Marathon» примут участие порядка 700 человек.

«Мы хотим привлечь внимание жителей города Шымкента, чтобы они приходили 7 апреля на «Technodom Shymkent Marathon», который стартует с площади Наурыз. Поскольку компания «Technоdom» известна тем, что мы всегда ведем здоровый образ жизни, пропагандируем активные виды спорта, вот поэтому мы решили, что для города Шымкента это будет хорошим значимым событием», — рассказала Шынар Жанибекова, директор по внешним коммуникациям компании «Technоdom».

Своим шествием участники акции решили приглашают жителей и гостей города к участию в марафоне. Он не только покажет спортивный дух шымкентцев, но и поможет нуждающимся. Все собранные с забега «Technodom Shymkent Marathon» средства будут направлены на благотворительность.

«Мы с радостью приглашаем всех жителей города Шымкента на крупный марафон — приходите, участвуйте, будут разные подарки, а также угощения», — приглашает всех на забег Асем Набиева, участница акции от «Technоdom».

Участников забега будет ждать концертная программа с участием артистов и подарки. А победителей ждут ценные призы — телевизоры, холодильники и другая бытовая техника. Зарегистрироваться и стать участником «Technodom Shymkent Marathon» можно до 6 апреля по адресу: улица Жангельдина 12А, магазин «Technоdom».