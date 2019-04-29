От системы газоснабжения отключены: 11 газораспределительных пунктов, 68 коллективных ШРП, 14 промышленных предприятий, 115 коммунально-бытовых предприятий. Газоснабжение отключено в 8166 частных домах.

29 апреля во время проведения земляных работ на участке, принадлежащем физическому лицу по адресу: с.Тогус, ул. М.Маметова, д.27 экскаваторщик задел ковшом газопровод диаметром 400 мм.

В результате без газа остались населенные пункты: Елтай, Маятас, Тогус, Жыланбузган, Айнатас, Султан рабат, г. Ленгер, Момынай, Жанауйы, Аккум, Шахта Тогус, Абай, Ангарата, Уйымшыл, Текесу, Акбастау, Алгабас.

Отметим, земляные работы проводились без согласования с газоснабжающей организацией.

Специалисты компании «КазТрансГаз Аймак» утечку локализовали. От системы газоснабжения отключены: 11 газораспределительных пунктов, 68 коллективных ШРП, 14 промышленных предприятий, 115 коммунально-бытовых предприятий. Газоснабжение отключено в 8166 частных домах.

К слову, виновник происшествия скрылся с места происшествия, но очень быстро был обнаружен сотрудниками РОВД.

Сейчас газовики работают над устранением аварии. Тем не менее подача газа будет произведена только после оплаты потерь, которые понес газовый оператор.

Стоит отметить, что на данном участке есть еще одна серьезная проблема. В свое время в этом районе земли под ИЖС выдавались не смотря на то, что под землей проходит газопровод большого диаметра. В результате дома стоят не только на охранной зоне, но и непосредственно на газопроводе. Так что любые работы спецтехникой грозят не только аварией на газопроводе, они могут привести и к более серьезным последствиям